Ayudantes de los Reyes Magos en A Coruña: "Todos los niños tienen derecho a recibir un juguete nuevo en Navidad"

«Estos días estamos ya a tope, ayudando a los Reyes Magos para que les dé tiempo a tenerlo todo listo para el 6 de enero», resalta Ángeles Ferreño, coordinadora del Centro Hogar de Cáritas Interparroquial de A Coruña, rodeada de peluches, libros, superhéroes articulados y todo tipo de juegos, en el local de la calle Pan de Soraluce, en Os Mallos, donde un grupo de voluntarias trabajan con ahínco, en las horas previas a la primera entrega de «juguetes nuevos» de la campaña navideña de la entidad.

«En este momento, gracias a la aportación de algunos colaboradores, como El Corte Inglés, Alcampo o Toys ‘R’ Us, hemos conseguido bastantes juguetes, pudiendo hacer una primera entrega a 150 familias. Y ya hemos dado, también, los destinados al centro Agarimo de Arteixo. En total, en esta tanda inicial, estamos trabajando para cumplir los deseos de unos 240 niños y niñas», apunta Ferreño, quien detalla que, «por el volumen» de pequeños a los que se dirige la iniciativa [unos 900, en total], «necesariamente», se deben realizar «entregas escalonadas».

«Agradecemos las donaciones, tanto de particulares como de nuestros colaboradores, pero también las aportaciones económicas que nos permiten adquirir los juguetes nuevos que nos faltan: muñecas bebé, maquillaje, balones de fútbol y juegos (tanto de construcción como de mesa) para niños más mayorcitos, de 9, 10, 11, 12 años... Para estos grupos de edad, por ahora, estamos más escasos», reconoce Ángeles Ferreño, coordinadora del Centro Hogar de Cáritas Interparroquial de A Coruña

«Ahora, esperamos que nos lleguen juguetes de otros colaboradores, como Cooperación Internacional, así como de empresas como Abanca, Altia o Softec, que han respondido a nuestro llamamiento y cuyas aportaciones aguardamos, con gran ilusión, para poder llegar a todos los pequeños que quedan», señala Ferreño, quien subraya la «importancia» de que «todos los niños y niñas sonrían y puedan disfrutar con un juguete nuevo».

El papel del voluntariado

«Una de ellas es Reyes Magos de Verdad, que nos han pedido que les hagamos llegar cartas de los pequeños a quienes se dirige nuestra campaña, que a su vez ellos enviarán a personas voluntarias que se encargarán de coger esos juguetes; y la otra es la Fundación Venancio Salcines, que colabora de la misma manera», destaca.

Una voluntaria de Cáritas Interparroquial de A Coruña, trabajando en la campaña de Reyes de la entidad, esta semana, en el local de la calle Pan de Soraluce 2, en Os Mallos. / Casteleiro

«Después, nosotros revisamos un poco qué juguetes se han aportado porque, a veces, podemos completar los lotes con alguna cosita más para intentar ser lo más equitativos posible», añade Ferreño, sobre una campaña que, asegura, es «especialmente ilusionante» para el voluntariado de Cáritas Interparroquial, «de todas las generaciones».

«Desde personas mayores, hasta chicos y chicas de 14 años en adelante», remarca, y especifica: «Colabora mucho, en todas nuestras campañas, el Grupo Scouts Stoas de la Parroquia de San Francisco Javier, pero también contamos con la ayuda de alumnado de colegios como el Obradoiro o Santa María del Mar. Además, estos días nos echan también una mano con la recogida y entrega de juguetes los voluntarios habituales de nuestros economatos, e incluso personas a las que, a título particular, les hace especial ilusión colaborar en esta campaña».

Una campaña de Navidad que, bajo el lema Mientras haya personas hay esperanza, «va más allá» de la recogida y entrega de juguetes nuevos para el Día de Reyes y que, tal y como subraya Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana de Santiago, «es el momento más importante de captación de fondos y llamada a la solidaridad» para la entidad, «porque la soledad, la exclusión y la pobreza se agravan, y se hacen como más dolorosas», en unas fiestas «donde todos buscamos reunirnos con nuestras familias alrededor de una mesa».

«Además, son fiestas de regalos y de presencia muy activa, con lo cual esa necesidad adicional de fondos para las celebraciones hace más evidente la soledad, la pobreza y la exclusión (que sabemos que abarca más que la pobreza)», advierte Farjas, quien recuerda que las fechas que se avecinan son, también, «de mayor sensibilidad hacia la solidaridad, el trabajo por la justicia y el compartir», de ahí que «para Cáritas, como organización», sea «un momento importante de mayor participación y acción solidaria».

Una voluntaria de Cáritas Interparroquial de A Coruña trabajando en la campaña de Reyes de la entidad, esta semana, en el local de la calle Pan de Soraluce 2, en Os Mallos. / Casteleiro

«Todos nuestros equipos parroquiales hacen campaña de Navidad solicitando una mayor aportación de donativos, pero también es un momento final del año que muchos socios y empresas aprovechan para hacer sus donaciones por el tema de las desgravaciones, que pueden llegar hasta el 80%, en el caso de que sean reiteradas, año tras año», recuerda.

«La Navidad es también un momento de sensibilización, en el que Cáritas promueve muchas actividades en centros, instituciones o colegios, poniendo especial cariño en la campaña de Reyes, muy institucionalizada y que, además, permite una gran participación de entidades y empresas, que hacen captación entre todos sus trabajadores para donación, al igual que de voluntariado», expone Farjas, quien reivindica que, «en toda la Diócesis», Cáritas entregará juguetes «a más de 1.200 niños y niñas».

«Somos muy buenos pajes. Colaboramos activamente, pidiendo la carta a los padres de esos pequeños para poder responder a sus peticiones. Tienen que ser siempre juguetes nuevos, y buscando que, como mínimo, uno se ajuste a las preferencias de los niños y niñas a los que van destinados, según su edad y las peticiones que hayan hecho a los Reyes Magos», subraya, acerca de «una actividad importantísima» para Cáritas.

Colaboración «en red»

«Contamos con la colaboración de grandes superficies comerciales, como El Corte Inglés, Alcampo o Toys ‘R’ Us, que permiten a nuestros voluntarios estar presentes en sus establecimientos para realizar una invitación a la donación, pero también de entidades y empresas que hacen dentro de sus propias organizaciones una llamada a la participación», agradece Farjas, antes de «animar a todo el mundo» a que, «si pueden, se hagan voluntarios» de Cáritas, ya que «el voluntariado es el corazón que bombea el funcionamiento de la organización», así como a «colaborar con aportaciones en el entorno en el que se encuentren».

Un perro de peluche y un 'Minion' donados en el marco de la campaña de Reyes de Cáritas Interparroquial de A Coruña, esta semana, en el local de la entidad de la calle Pan de Soraluce 2, en Os Mallos. / Casteleiro

«Hago una indicación explícita para Cáritas, no obstante, me gustaría recordar que A Coruña cuenta con ecosistema muy importante de entidades que trabajamos en red, colaborando los unos con los otros», reivindica la directora de Cáritas Diocesana, organización que ha habilitado «un mecanismo muy sencillo» para que «todas aquellas personas que lo deseen» puedan realizar sus donaciones «vía Bizum al 38188, con la referencia ‘Campaña de Nadal 2025’».

Puntos de recogida

«Aún siendo pequeñas cantidades, las donaciones reiteradas y estables resultan importantísimas para nuestra entidad, ya que crean un fondo de capacidad, flexibilidad y autonomía económica para dar una respuesta rápida de acuerdo a las necesidades», remarca Farjas, quien recuerda que las personas interesadas en colaborar con la campaña de Reyes de Cáritas pueden entregar sus donaciones de juguetes nuevos en los puntos habilitados en Toys ‘R’ Us, Alcampo y El Corte Inglés, así como en el local de Cáritas de Pan de Soraluce, 2 [martes y jueves, en horario de 12.00 a 14.00 horas], y en las oficinas de Plaza de Recife, 1 [de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas].