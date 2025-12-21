¿En qué barrio de A Coruña puedes comprar un piso si te toca el Gordo de Navidad?

Soñar con una casa propia es una de las primeras ideas que aparecen cuando se piensa en el Gordo de Navidad, más con los grandes problemas actuales de acceso a la vivienda. El dinero bruto del primer premio del sorteo asciende a 400.000 euros por décimo, pero la cantidad que llega al bolsillo del agraciado es menor. Hacienda grava con un 20% lo que supera los 40.000 euros, de modo que el impuesto alcanza los 72.000 euros. El resultado es un Gordo neto de 328.000 euros. Con ese dinero en el bolsillo, en A Coruña solo se podría acceder a la mitad de las ofertas publicadas, pero el dato es aún peor en Oleiros, donde no llega al 20%.

Al adquirir una vivienda, hay que tener en cuenta que el comprador paga el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que en el caso de Galicia es un 8% sobre el precio total; por lo que, si una persona solo dispone del dinero del premio, tendría que comprar un piso de unos 300.000 euros.

En el escenario más optimista, el de los 328.000 euros íntegros, el escaparate inmobiliario de la ciudad ofrece 451 viviendas de un total de 899 anuncios de Idealista, lo que equivale a prácticamente la mitad del mercado (50,2%). La foto cambia cuando se introducen los impuestos, donde las opciones bajarían a 413 viviendas, lo que supone un 45,9% de las viviendas ofertadas.

El mercado de obra nueva es aún más exigente. Con un tope de 300.000 euros, solo 6 de las 25 promociones u ofertas activas resultarían accesibles, un 24%. Si se pudiera disponer del total del premio, la cifra sube a 7 promociones, un 28%. Además, en algunas de las ofertas el precio del anuncio corresponde a la vivienda más barata de la promoción. Por ejemplo, en desarrollos como Residencial Casablanca (Eirís) o en una promoción en la Ronda de Outeiro, el Gordo solo alcanza para la mitad de los pisos ofertados.

Todo ello se produce en un contexto de precios en máximos históricos. El valor del metro cuadrado en la ciudad de A Coruña ha superado por primera vez los 2.500 euros y acumula subidas cercanas al 40% en apenas tres años, lo que explica que incluso con un premio extraordinario como el Gordo tenga hoy un alcance limitado en determinadas zonas de la urbe coruñesa.

Los barrios asequibles

Más allá del volumen total, el impacto del premio variaría mucho según el barrio. En las zonas más asequibles, el Gordo permite acceder a la mayor parte de la oferta. El caso de Os Rosales, donde casi ocho de cada diez viviendas anunciadas (77,8%) cuestan 328.000 euros o menos, es el mejor ejemplo. Le siguen Agra del Orzán-O Ventorrillo, Sagrada Familia, Os Mallos y Someso-Matogrande, todos ellos con un porcentaje por encima del 74%. En barrios de renta media, como Os Castros y O Castrillón, el premio da acceso a dos de cada tres pisos (65%), mientras que en zonas como Eirís (50%) o Mesoiro (52,9%) el porcentaje se sitúa en la mitad.

El equilibrio se rompe en los barrios más cotizados de la ciudad. Por ejemplo, en la zona de Ensanche-Juan Flórez, solo el 27% de la oferta entraría dentro del presupuesto del Gordo neto. De cerca le sigue la zona Riazor-Visma, situada en un 26,8%. Donde más difícil sería acceder a una vivienda con el premio es en la Ciudad Vieja y el centro, donde solo está disponible por ese precio uno de cada cinco anuncios (21%). Caso aparte es Vioño, que solo tiene cinco viviendas ofertadas, y solo una por debajo de los 328.000 euros.

El Gordo no llega en Oleiros

Oleiros es el concello del área coruñesa con mayor nivel de renta, y eso se refleja con claridad en su mercado inmobiliario. Aunque el Gordo de Navidad puede suponer un salto patrimonial enorme para los agraciados, no es suficiente para acceder a la obra nueva en el municipio.

Ninguna de las 17 promociones activas baja de los 360.000 euros, por lo que los 328.000 euros netos se quedan cortos. En el mercado general, la situación tampoco es halagüeña, ya que de las 424 viviendas anunciadas entre Idealista y Fotocasa, solo ochenta cuestan menos de 328.000 euros. Con 300.000 euros, las opciones se reducen a 70 pisos, apenas uno de cada seis. Es decir, más del 80% de la vivienda queda fuera del alcance del Gordo.

Desde el Concello intentan revertir esta asentada dinámica. Esta semana, el alcalde anunció el inicio de las obras de 146 viviendas de protección pública en régimen de cooperativa en Perillo, Xaz y Mera, con precios a partir de 205.000 euros. Para los agraciados que quieran instalarse en Oleiros, estas promociones sí podrían convertirse en una de las pocas puertas de entrada al municipio.