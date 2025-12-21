Una catedrática coruñesa lidera una investigación pionera de ONG

La confederación Plena Inclusión España acaba de presentar los resultados de un estudio de gran alcance que analiza el nivel de sostenibilidad de 181 entidades del tercer sector que prestan servicio a personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, así como a sus familias. Fue elaborada por un equipo liderado por los catedráticos Marta Rey de la Universidade da Coruña (UDC) y Luis Ignacio Álvarez, de la Universidad de Oviedo, y, según explica la primera, es el primer estudio empírico sobre la sostenibilidad de las organizaciones del tercer sector en acción social en España.

De acuerdo con la investigación, realizada a partir de datos recogidos entre 2022 y 2023, enumera entre los puntos fuertes de las entidades el cumplimiento de misión, la calidad de los servicios y la comunicación con los grupos de interés. Pero también indica retos, como la escasa participación en los órganos de gobierno, la falta de mecanismos de evaluación interna y la limitada diversificación de las fuentes de financiación. Hay mejores resultados en entidades grandes, con equilibrio de género y más inclusión. «Colaborar con Plena Inclusión España es una enorme suerte para nosotros como investigadores», afirma Rey.