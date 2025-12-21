El Certame de Nadal reunirá a seis corales este martes
La 34ª edición del espectáculo ofrece un recital gratuito este martes en el Palacio de la Ópera
La 34ª edición del Certame de Música de Nadal Cidade da Coruña se celebrará este martes, 23 de diciembre, a las 20.00 horas en el Palacio de la Ópera, con la participación de seis corales coruñesas. El concierto navideño, organizado por el Ayuntamiento y coordinado por la Coral Polifónica Follas Novas, será de acceso gratuito hasta que se complete el aforo.
Aparte de Follas Novas, actuarán las formaciones de Santo Ángel, Sagrada Familia, Sancta María Maris, Sporting Club Casino y Acorde Secreto. La iniciativa, de acuerdo con el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, «pone en valor la tradición de las corales y agrupaciones culturales con arraigo en la ciudad», algo que el Gobierno local «quiere visibilizar» para que llegue al máximo a la ciudadanía, con una «perspectiva intergeneracional con vistas al futuro».
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido