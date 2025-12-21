El Certame de Nadal reunirá a seis corales este martes

La 34ª edición del Certame de Música de Nadal Cidade da Coruña se celebrará este martes, 23 de diciembre, a las 20.00 horas en el Palacio de la Ópera, con la participación de seis corales coruñesas. El concierto navideño, organizado por el Ayuntamiento y coordinado por la Coral Polifónica Follas Novas, será de acceso gratuito hasta que se complete el aforo.

Aparte de Follas Novas, actuarán las formaciones de Santo Ángel, Sagrada Familia, Sancta María Maris, Sporting Club Casino y Acorde Secreto. La iniciativa, de acuerdo con el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, «pone en valor la tradición de las corales y agrupaciones culturales con arraigo en la ciudad», algo que el Gobierno local «quiere visibilizar» para que llegue al máximo a la ciudadanía, con una «perspectiva intergeneracional con vistas al futuro».