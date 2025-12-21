Los Clubes de Leones Teresa Herrera y Os Pequerrechos premian a Diego González Rivas

El Club de Leones Teresa Herrera, con la colaboración del Club de Leones A Coruña Os Pequerrechos, celebró en la noche de este sábado su vigésimo aniversario con una cena benéfica en el Hotel Finisterre de A Coruña. En la gala se otorgó el premio Melvin Jones Internacional al cirujano coruñés Diego González Rivas, «a su extraordinaria trayectoria profesional y a su incansable labor humanitaria». El galardón, entregado por Paula Gundín González, directora de las escuelas infantiles Os Pequerrechos y CEO del colegio British Royal School, reconoce «a un profesional que ha sabido unir excelencia médica, compromiso social y humanidad» y ha sido «reconocido a nivel mundial» como creador de la técnica Uniportal VATS. Esta, según destaca el Club de Leones, ha revolucionado la cirugía torácica mínimamente invasiva y ha permitido salvar a «miles» de personas, así como mejorar «significativamente» la calidad de vida de pacientes de todo el mundo. Además, el cirujano ha realizado operaciones «en contextos de especial vulnerabilidad» e impartido formación de manera gratuita y altruista.