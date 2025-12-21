Los Clubes de Leones Teresa Herrera y Os Pequerrechos premian a Diego González Rivas
El Club de Leones Teresa Herrera, con la colaboración del Club de Leones A Coruña Os Pequerrechos, celebró en la noche de este sábado su vigésimo aniversario con una cena benéfica en el Hotel Finisterre de A Coruña. En la gala se otorgó el premio Melvin Jones Internacional al cirujano coruñés Diego González Rivas, «a su extraordinaria trayectoria profesional y a su incansable labor humanitaria». El galardón, entregado por Paula Gundín González, directora de las escuelas infantiles Os Pequerrechos y CEO del colegio British Royal School, reconoce «a un profesional que ha sabido unir excelencia médica, compromiso social y humanidad» y ha sido «reconocido a nivel mundial» como creador de la técnica Uniportal VATS. Esta, según destaca el Club de Leones, ha revolucionado la cirugía torácica mínimamente invasiva y ha permitido salvar a «miles» de personas, así como mejorar «significativamente» la calidad de vida de pacientes de todo el mundo. Además, el cirujano ha realizado operaciones «en contextos de especial vulnerabilidad» e impartido formación de manera gratuita y altruista.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
- Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario