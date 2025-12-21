¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 21 de diciembre
Espectáculos para toda la familia, conciertos, citas navideñas... Busca y encuentra aquí tu plan para este primer día del invierno
Ruta sobre Castelao y sus contemporáneos
12.00 h | Es gratuita, no precisa inscripción previa y está guiada por Iria-Friné Rivera. Sale del monumento a Eduardo Pondal. Organiza la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega.
Cantón Pequeño
Recital navideño gratuito de la Banda Municipal
12.15 horas | La formación interpreta una adaptación al gallego de Charles Dickens con Juan Miguel Romero a la batuta.
Teatro Colón | Marina, 7
Papá Noel recoge cartas en El Corte Inglés
De 17.00 a 21.00 horas | Escuchará los deseos de los niños en la planta infantil del centro comercial, a la que acudirá en la misma hora el lunes y el martes.
El Corte Inglés | Ramón y Cajal, 57
Espectáculo para toda la familia de Luli Pampín
17.30 horas | La artista se interna en una biblioteca en El libro musical, una obra llena de canciones con una «directa invitación a volver a los caminos de la lectura». Los niños de un año o menos no pagan entrada.
Palacio de la Ópera | Glorieta de América, s/n
Más de 200 artistas en la Gran Noite do Folclore
19.00 horas | En el espectáculo, vinculado a la romería de Santa Margarita de agosto, participan Cántigas da Terra, Son d’aquí, Xacarandaina, Aturuxo y Donaire.
Teatro Colón | Marina, 7
