Kiwoko cierra su tienda en Marineda y esta es la carta de despedida de la plantilla de A Coruña: «La empresa dice amar a los animales pero olvida cuidar a las personas»

Kiwoko cierra su tienda en A Coruña y los trabajadores del establecimiento de la cadena Mundo Animal en Marineda no han dudado a la hora de señalar a la empresa en su carta de despedida: "Dice amar a los animales pero olvida cuidar a las personas que los cuidamos". Así arranca un escrito en el que los empleados despedidos por este cierre critican cómo se les ha comunicado la decisión y cómo se ha ejecutado los despidos sin ofrecer a la plantilla alternativas para su recolocación en otros establecimientos, según denuncian.

"Nueve personas que hemos dejado diez años de esfuerzo, sudor y lealtad en Kiwoko Marineda nos despedimos", arranca la carta de despedida de los trabajadores. "Durante una década levantamos esta tienda desde cero, convirtiéndola en una de las 30 mejores entre más de 180 en toda España y Portugal", continúan, y aseguran que lo hicieron "cargando palets de más de una tonelada, moviendo sacos de 20 kilos, aguantando turnos eternos, sábados de diez horas y reformas imposibles..." y además, añaden, "sin ayudas, sin medios y por supuesto sin supervisión". Aseguran haberlo hecho "todo por mantener vivo un centro que hoy cierran sin siquiera mirarnos --dicen-- a los ojos".

"Nos vamos con la espalda cansada pero con la conciencia tranquila: dimos todo, incluso cuando otros solo aparecían para exigir más", contunía el escrito, en el que los empleados también relatan cómo "en plena pandemia seguimos al pie del cañón mientras se nos lanzaban mascarillas desde un coche".

Hoy 'Mundo Animal' nos demuestra que en realidad no se refería a las mascotas... sino a su propia plantilla", proclama también el escrito de los trabajadores, que aseguran que les despiden "con una carta estándar y una sonrisa de protocolo o, lo que es peor, con un correo, en varios casos estando de vacaciones o excedencia e incluso tras 20 años en la empresa" y además "sin explicaciones, sin empatía, sin respeto".

Lamentan que "ni siquiera se ha valorado por parte de la empresa la recolocación o reubicación de una plantilla con una década de experiencia" y advierten a sus compañeros de otras tiendas de la cadena sobre la situación en la que se encuentran.