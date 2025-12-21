Mercedes Suárez, artista y profesora coruñesa: «Aquí no se apoya a la danza, aunque los teatros se llenan»

Reinventio llega a A Coruña con un espectáculo que mezcla magia y danza prometiendo «dejar con la boca abierta» a los coruñeses.

¿Cómo llega a asumir la dirección coreográfica de Reinventio?

Yo conocí a Martín Varela [artista creador de la función y mago protagonista] a través de Alberto Casas, el técnico de luces. Estábamos trabajando con la Orquesta Sinfónica en La Bella Durmiente y Alberto lo invitó a venir. Después nos presentó. Yo la magia que me imaginaba era la de purpurina, pero me gusta esa magia más poética de él en la que de repente hace aparecer algo. Más adelante me llamó porque necesitaba a una chica para un espectáculo suyo. A partir de ahí empezó todo y, cuando decidió dar el salto a un formato grande, contó conmigo para la parte coreográfica.

Usted viene del mundo de la danza. ¿Cómo fue trabajar por primera vez con la magia?

Claro, no tenía ninguna experiencia en magia, ninguna. En realidad quienes hacen las cosas de magia con él son los propios bailarines, yo solo miro de vez en cuando y aún así me sorprendo con cada truco. Además de bailar, participan en los números.

Reinventio llega después del éxito de Inventio. ¿Qué cambia en esta nueva propuesta?

Creo sinceramente que Reinventio está muchísimo mejor. En Inventio no se notaba tanto que él [Martín] era el protagonista. Todo estaba más repartido. Aquí no. Aquí él tiene el protagonismo que tiene que tener, porque el espectáculo es él. Habla de su vida, de sus vivencias, de sus cosas, y los demás estamos al servicio de eso. Por eso funciona mejor. La gente que vio los dos dice que este es mucho mejor. Además es un espectáculo más ameno. En el anterior había números de circo muy complicados de montar. Aquí todo va seguido, sin parones. Está todo muy bien ensamblado. Son 90 minutos de disfrute sin pausa.

¿Cómo construye desde la danza un espectáculo que mezcla magia, circo y movimiento?

Martín tenía muy claro, el guion. Me iba contando lo que quería en cada momento: una pesadilla, un monstruo, recuerdos suyos de cómo empezó con la magia. Son vivencias reales. Yo iba construyendo a partir de eso. Él se involucró mucho en los ensayos y nunca ponía impedimentos. Todo le parecía fácil de encajar. Nosotros estuvimos un mes entero, todos los días, de diez de la mañana a cinco de la tarde. Luego ves el resultado y parece poco tiempo, pero es así. Los artistas de circo ya tenían sus números y Martín eligió los que mejor encajaban.

El elenco mezcla talento gallego con artistas internacionales. ¿Cómo es el cuerpo de baile?

Son todos profesionales y se dedican solo a esto. Algunos vienen de musicales en Madrid, otros de compañías diversas. Son gallegos, excepto uno que es venezolano, pero vive aquí desde hace tiempo y trabaja conmigo. Los artistas de circo sí vienen de fuera: hay ucranianos, una artista suiza y un portugués.

Lleva toda una vida dedicada a la danza. ¿Cómo mira ahora su trayectoria?

Muy movida. No me arrepiento de nada. Lo volvería a hacer todo. Aunque hubo muchas y muchas dificultades, era lo que me gustaba. Siempre pensé que, si tenía que acabar fregando casas, me daría igual si bailaba. Quería hacer lo que me apasionaba y al final salió bien.

¿Cree que espectáculos como Reinventio ayudan a acercar la danza a más público?

Sí, aunque al público sí llega. A las instituciones no. En Francia o Bélgica el trato a la danza es completamente distinto. Aquí no hay apoyo, aunque luego los teatros se llenan. Eso es lo que no entiendo.

Reinventio llega al Teatro Colón. ¿Qué le diría al público coruñés?

Que si quieren pasar un rato divertido, alegre y salir con buen humor, que vayan a verlo. Van a salir con la boca abierta. Los niños lo disfrutan muchísimo. Es un espectáculo familiar increíble.