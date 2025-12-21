Payo Gómez se convierte en calle peatonal el lunes 29

A las 09.00 horas del lunes 29 de diciembre, la calle Payo Gómez pasará a ser peatonal entre la plaza de Pontevedra y el cruce con Fonseca, de acuerdo con un anuncio de Movilidad de la página web del Concello. El Ayuntamiento remodeló la vía para ampliar las aceras, mejorar la accesibilidad y añadir zonas verdes. Para ganar espacio se eliminó el carril de circulación en superficie, si bien se mantiene el que sale del túnel, y los pasos peatonales se elevaron. La obra da continuidad a los trabajos de remodelación que se realizaron en otras calles del entorno de la plaza de Lugo, como los de las vías Betanzos y Compostela.