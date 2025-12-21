Pocomaco, un acuerdo que se atasca entre comuneros y Concello de A Coruña: "Está todo parado"

No se ve luz al final del túnel para convertir los viales del polígono de Pocomaco en municipales y que los propietarios de parcelas vuelvan a poder realizar obras sin restricciones. Tras años de negociaciones, el Concello y la junta rectora del parque empresarial llegaron a un acuerdo de cesión ratificado por el pleno municipal pero rechazada por los comuneros en mayo. Más de medio año después, las negociaciones no se han retomado, el Concello propone volver al acuerdo al que ya dieron luz roja los dueños del polígono, y, según resumen fuentes del parque, «está todo parado».

Fuentes del Gobierno local de A Coruña insisten en que tienen «la mano tendida» y una «buena relación con la directiva» del polígono. Esperan a que los propietarios «decidan si quieren volver a tramitar la propuesta ya negociada», que, argumenta el Concello, era «muy ventajosa para el polígono».

La negociación entre Concello y comuneros

El pacto establecía que los comuneros debían pagar trabajos de mejora de la red de iluminación, con un coste estimado de 1,56 millones, así como realizar inversiones que costarían unos 75.000 adicionales en el acceso peatonal. Concello y propietarios financiarían al 50% las obras de mejora del drenaje y del sistema de rejillas, cuyo coste se estimó en 1,91 millones.

A cambio, el Concello pasaría a encargarse del mantenimiento de las zonas comunes, con la que ahora deben cargar los comuneros, y se volverían a dar licencias. Una norma de 2013 establece que las edificaciones de los polígonos deben dar a vías públicas, y, como los viales de Pocomaco son privados, los dueños de las parcelas ven cómo se les deniegan permisos para realizar obras. Un grupo amenazó con denunciar el Concello por esto, aunque paralizó el proceso a la espera de que se llegase a un acuerdo.

Pero, cuando la propuesta fue a la asamblea de mayo, que tuvo una participación de solo el 57%, se impuso el no, con un 51% de votos en contra y 42% a favor. Fuentes del polígono culparon entonces al «ruido y la confusión» en torno al acuerdo, y a que «la gente ha creído que había cosas en el convenio que en realidad no estaban escritas». La alcaldesa, Inés Rey, de «bulos, fakes y mentiras».

Sin una postura clara

Fuentes del parque empresarial señalan, más de seis meses después, que «llevar la misma propuesta es absurdo», pues el resultado de la votación de la asamblea sería el mismo. La Junta Rectora, afirman, «sigue valorando qué postura tomar», pero ahora está «todo en stand-by». Una vez que se tome una decisión, defienden, se comunicará al Concello.

La asamblea de mayo puso fin a la primera esperanza de regularizar la propiedad de los viales tras años de intentos abortados. En 2021 se llegó a prometer que habría un convenio a inicios del año siguiente, pero este no llegó hasta principios de 2024.

El primer acuerdo no incluía cuánto tendrían que pagar los comuneros, y para definirlo hubo que aprobar una adenda que en mayo de ese año tumbaron el BNG y el PP. Se acabó aprobando en septiembre de 2024 con el voto favorable de los nacionalistas, pero el convenio lo tenían que ratificar también los comuneros, y en mayo decidieron no hacerlo. Rey afirmó, poco después, que el Concello había hecho su trabajo pero que «no hay ningún proceso más que seguir».