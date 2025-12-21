Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premio al programa de aulas seguras del Agente Tutor

RAC

A Coruña

El programa Aprende seguro en aulas seguras, impulsada por la Unidad Agente Tutor de la Policía Local en coordinación con los centros educativos de la ciudad, ha recibido el Premio Nacional a la Innovación en los IV Premios a las Buenas Prácticas del Programa Marco Agente Tutor, entregados el pasado martes en Madrid.

El proyecto coruñés destacó entre las demás candidaturas por su enfoque integral e innovador en la formación de docentes y alumnado sobre riesgos relacionados con el consumo de drogas, el acoso escolar, la ciberseguridad y la prevención de la violencia, según explican fuentes municipales. Esta iniciativa apuesta además por una papel de la Policía Local de ayuda y proximidad tanto a los niños y jóvenes como también a los docentes.

«Es una muestra del valor que tiene invertir en programas que fomentan la confianza entre la juventud y los cuerpos de seguridad, ofreciendo herramientas reales para afrontar situaciones de riesgo», destacó la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz.

