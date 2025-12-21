Premio al programa de aulas seguras del Agente Tutor
El programa Aprende seguro en aulas seguras, impulsada por la Unidad Agente Tutor de la Policía Local en coordinación con los centros educativos de la ciudad, ha recibido el Premio Nacional a la Innovación en los IV Premios a las Buenas Prácticas del Programa Marco Agente Tutor, entregados el pasado martes en Madrid.
El proyecto coruñés destacó entre las demás candidaturas por su enfoque integral e innovador en la formación de docentes y alumnado sobre riesgos relacionados con el consumo de drogas, el acoso escolar, la ciberseguridad y la prevención de la violencia, según explican fuentes municipales. Esta iniciativa apuesta además por una papel de la Policía Local de ayuda y proximidad tanto a los niños y jóvenes como también a los docentes.
«Es una muestra del valor que tiene invertir en programas que fomentan la confianza entre la juventud y los cuerpos de seguridad, ofreciendo herramientas reales para afrontar situaciones de riesgo», destacó la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz.
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido