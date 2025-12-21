Protesta para pedir mejoras de los vigilantes de seguridad

USO y UGT organizarán a las 12.30 horas de este lunes, ante el servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) una concentración que inicia el calendario de movilizaciones sin fecha de finalización para exigir «mejoras laborales» para los vigilantes de seguridad coruñeses. Recientemente un vigilante del hospital de Oza perdió parte de una oreja en una agresión.

Los sindicatos afirman que «no es una protesta puntual, sino que se trata del «inicio de un conflicto que se mantendrá en el tiempo mientras no haya respuestas reales por parte de la Administración». Señalan directamente a la Consellería de Sanidade por su responsabilidad en el modelo de contratación y en la falta de control sobre las condiciones en que se presta este servicio. Piden mejoras salariales y laborales y el «refuerzo inmediato» de las plantillas en los centros más conflictivos.