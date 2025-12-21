Protesta para pedir mejoras de los vigilantes de seguridad
Los sindicatos USO y UGT organizan el lunes una manifestación ante Urgencias del Chuac
USO y UGT organizarán a las 12.30 horas de este lunes, ante el servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) una concentración que inicia el calendario de movilizaciones sin fecha de finalización para exigir «mejoras laborales» para los vigilantes de seguridad coruñeses. Recientemente un vigilante del hospital de Oza perdió parte de una oreja en una agresión.
Los sindicatos afirman que «no es una protesta puntual, sino que se trata del «inicio de un conflicto que se mantendrá en el tiempo mientras no haya respuestas reales por parte de la Administración». Señalan directamente a la Consellería de Sanidade por su responsabilidad en el modelo de contratación y en la falta de control sobre las condiciones en que se presta este servicio. Piden mejoras salariales y laborales y el «refuerzo inmediato» de las plantillas en los centros más conflictivos.
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido