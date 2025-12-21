Los retos de la movilidad y las oportunidades de Coruña Marítima

La movilidad volvió a situarse en el centro del debate urbano en A Coruña en una mesa organizada por LA OPINIÓN en la que participaron el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage; el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado; el ingeniero de caminos y diseñador del Paseo Marítimo de A Coruña, Enrique Urcola; y el presidente de la Compañía de Tranvías de A Coruña, Ignacio Prada. A lo largo de la conversación, todos coincidieron en una idea de fondo: la ciudad funciona razonablemente bien, pero afronta un momento decisivo, marcado por el crecimiento demográfico, la presión metropolitana y la gran oportunidad que supone la transformación de la fachada marítima.

Enrique Urcola fue el encargado de abrir el análisis con una mirada histórica y técnica. «A Coruña es una ciudad singular. Todos los coches que entran aquí tienen que salir, no hay tráfico de paso, y eso condiciona cualquier solución», explicó el ingeniero. Desde esa singularidad defendió que las respuestas nunca pueden ser locales o puntuales, sino globales.

El ingeniero recordó dos actuaciones que marcaron un antes y un después. «La gran transformación de A Coruña fue el paseo marítimo. Nadie concibe hoy la ciudad sin él. Nos dio una salida que no existía y cambió la forma de vivirla», afirmó. A esa intervención sumó la tercera ronda. «Permitió quitar unos 30.000 vehículos de Alfonso Molina y liberar la ronda de Nelle. Son actuaciones externas que mejoran todo el sistema». Desde su punto de vista, la movilidad actual «funciona bastante bien», salvo en momentos muy concretos. «Cuando llueve, hay un partido o se concentran entradas y salidas a la misma hora, aparecen atascos que no tienen una solución simple. Por eso la gran oportunidad está en la fachada marítima y en una actuación conjunta en el ámbito portuario», avanzó.

El portavoz municipal, José Manuel Lage, situó el debate en el contexto del crecimiento de la ciudad. «La movilidad es un reto permanente. Por primera vez en más de veinte años A Coruña supera los 250.000 habitantes, y eso tiene consecuencias directas», señaló. Nuevos desarrollos como Xuxán, San Pedro de Visma o el futuro entorno del Monte Mero dibujan un horizonte de más de 10.000 nuevas viviendas en la próxima década. Ante ese escenario, el concejal defendió las políticas municipales orientadas a cambiar el modelo urbano. «En seis años hemos ganado más de 60.000 metros cuadrados para el peatón, no solo con peatonalizaciones, sino ampliando aceras y reorganizando el espacio», explicó. Como ejemplo, cita la ronda peatonal de casi cuatro kilómetros que conecta barrios desde San Diego hasta el Parque del Observatorio: «Teje ciudad, potencia la convivencia y el pequeño comercio».

Desde Tranvías, Ignacio Prada coincide en que ese cambio de modelo es inevitable. «La ciudad no puede sostener un crecimiento indefinido del vehículo privado. La movilidad sostenible no es solo ambiental, es una cuestión de funcionamiento urbano», afirmó. En ese sentido, defendió el papel central del transporte público: «Sin transporte público no hay crecimiento posible». Los datos, apuntó, avalan esa tendencia. «Este año volveremos a batir récords, con cerca de 28,5 millones de viajes. Es un éxito, pero también un reto diario para adaptar el servicio a la demanda».

El debate abordó también la expansión de la movilidad ciclista. Lage repasó la evolución de la red: «Cuando llegamos al gobierno había algo más de 30 kilómetros. Hoy estamos en 56 y en 2026 alcanzaremos los 60». BiciCoruña cuenta ya con más de 16.000 usuarios habituales. «Ha superado todas nuestras previsiones», reconoció.

Urcola valoró positivamente esa evolución. «Si el carril bici crece, es porque hay demanda. Ya no es ocio ni deporte, es movilidad cotidiana. Se está haciendo al ritmo que pide la ciudad», afirmó, aunque admitió que «siempre hay aspectos mejorables en cruces o convivencia con otros modos».

Desde la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada puso el foco en la eficiencia de la red. «La clave no es tener muchas líneas, sino corredores fuertes, frecuentes y rápidos», explicó, recordando el ejemplo de la universidad, donde una sola línea bien dimensionada incrementó el uso de forma notable. «La velocidad comercial y las plataformas reservadas son esenciales para que el bus sea competitivo».

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña y arquitecto, Martín Fernández Prado, subrayó la importancia de pensar la movilidad más allá del término municipal. «A Coruña es pequeña en superficie, pero convive intensamente con su área metropolitana. Hemos desplazado muchas actividades económicas fuera y eso genera movimientos diarios constantes», explicó.

En ese contexto, defendió la integración de las líneas metropolitanas hasta el centro como «un éxito», especialmente entre la población joven, y apuntó uno de los grandes déficits: el aparcamiento. «Llevamos décadas ganando espacio peatonal, pero el número de coches no baja en la misma proporción. En los barrios de los años 50 y 60 hay muy pocas plazas y hay que buscar alternativas», afirmó.

José Manuel Lage recogió esa preocupación y anunció un estudio municipal. «Vamos a analizar nuevas soluciones de aparcamiento. Defender el transporte público no implica ignorar que el coche existe y que hay barrios con graves carencias», señaló.

Fachada marítima

La transformación de la fachada marítima concentró el mayor consenso. «Es la mayor oportunidad de cambio de la ciudad en el siglo XXI», afirmó Lage. «No solo por ganar más de un millón de metros cuadrados, sino porque permite replantear la movilidad en profundidad». Martín Fernández Prado coincidió en que la fachada sur puede ayudar a resolver algunos de los puntos más conflictivos. «Desde Linares Rivas hasta la plaza de Ourense hay problemas históricos. Con espacio y planificación se pueden integrar transporte público, carriles bici, aparcamientos e incluso nuevas soluciones como el transporte ferroviario de cercanías», explicó el presidente del puerto.

Urcola destacó el valor de disponer, por fin, de suelo. «Cuando tienes espacio puedes hacer las cosas bien: carriles bici amplios, calles humanizadas, soluciones globales. Es una oportunidad histórica que no se puede desaprovechar». Ignacio Prada añadió una reivindicación concreta: «Si queremos que el transporte público sea competitivo, en esa zona tiene que haber plataformas reservadas para el autobús».

Como cierre, los cuatro participantes en la mesa de debate sintetizaron su visión en una frase. Para José Manuel Lage, «el reto de los próximos años es alcanzar un transporte público de calidad que conecte los barrios como demanda la ciudadanía». Martín Fernández Prado apostó, por su parte, por «integrar todos los modos de movilidad y aprovechar la oportunidad de Coruña Marítima». Ignacio Prada habló de «convertir los retos en la ciudad que queremos». Y Enrique Urcola lo resumió en dos palabras: «La sostenibilidad de la movilidad».