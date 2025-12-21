Sábado de mercados con talleres, arte y gastronomía
La ciudad vibra con mercados especiales en el último fin de semana antes de Navidad. La plaza de abastos de San Agustín celebró este sábado la segunda jornada del Mercado das Nubes, con más de 60 puestos de marcas, arte y decoración. Hoy, domingo, abrirá entre las 11.00 y 19.00 horas y acogerá dos actuaciones: Erik LePeich a las 13.45 horas e Iván es Juan a las 17.00 horas. Y el Circo de Artesáns de San Andrés es la sede de la octava edición del Feirón Sen Patrón, cinco días de celebración a la creación de proximidad con piezas únicas hechas a mano, talleres, música en vivo, DJs y nuevas propuestas de artistas y creadores locales. El horario, hasta el martes, es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La agrupación Asoporel organizó en la plaza de abastos de Elviña el Mercado en Rural con Porco Celta, con divulgación y degustaciones sobre esta raza. Este sábado lo visitó la delegada de la Xunta, Belén do Campo.
