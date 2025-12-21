Los taxistas piden mantener en 2026 la tarifa urbana y subir la interurbana

Los taxistas han mandando ya a la Xunta sus propuestas para actualizar las tarifas y poder aplicar nuevos precios en 2026. Tanto la Federación Gallega del Taxi, en la que está integrada Tele Taxi de A Coruña, como la Unión de Taxis Galegos, en la que se adscriben los conductores de Radio Taxi en la ciudad, tienen un planteamiento común: mantener la bajada de bandera y también los precios de los recorridos que se hacen dentro del municipio, pero piden que se incremente la facturación en las carreras que les llevan de un concello a otro. Y ahí, sí que difieren las cifras. Mientras que la Federación Gallega del Taxi solicita —en un propuesta a nivel autonómico— que la subida llegue al 4,17%, la Unión de Taxis Galegos plantea un incremento del 7,8%.

Tanto el presidente de Tele Taxi, Ricardo Villamisar, como el presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, explican que la tarifa interurbana lleva congelada desde 2022 y, por eso, necesitan que se incremente.

A pesar de que en 2024, el Concello dio el visto bueno a la subida de los precios de los taxis —para que pudiesen actualizar sus tarifas en 2025— a principios de diciembre —la Xunta tardó un poco más, y lo hizo al filo de las Navidades—, en esta ocasión, la decisión municipal se demorará un poco más. Y es que, fuentes del Gobierno local aseguraron a preguntas de este diario que «todavía» era «pronto» para posicionarse sobre las nuevas tarifas de este servicio público.

Para entonces, se aceptó un incremento del 2,5% en la bajada de bandera (la cuantía mínima a pagar por subirse al taxi), en el kilómetro recorrido y en la hora de espera en los recorridos urbanos. De este modo, la Tarifa 1, la que se aplica en días laborables de seis de la mañana a diez de la noche, se quedaría igual que está, con una bajada de bandera de 4,30 euros; el kilómetro recorrido seguiría costando 1,07 euros y la hora de espera, 22,55 euros. En la Tarifa 2, la que se aplica los días laborables de diez de la noche a seis de la mañana, los viernes desde las 22.00 horas y los sábados, domingos, festivos y 24 y 31 de diciembre, la bajada de bandera está en 4,80 euros (y tarda un poco menos en empezar a facturar, 1.900 metros o tiempo equivalente frente a los 2.200 de la tarifa 1); 1,29 euros por kilómetro recorrido y 26,65 euros, la hora de espera. Los suplementos de Nochebuena, Nochevieja y San Juan son de 2,35 euros y las tarifas por uso de maletero, salvo sillitas infantiles y sillas de ruedas es de 0,85 euros, igual que la de transporte de animales, salvo perros lazarillos.

Actualmente, según la información publicada en el Diario Oficial de Galicia en mayo de 2022, las tarifas interurbanas establecen un mínimo de facturación de 3,60 euros, de lunes a sábado laborables entre las seis de la mañana y las diez de la noche, y de 4,32 euros, para los servicios prestados los domingos y festivos, entre la diez de la noche y las seis de la mañana, así como el 24 y el 31 de diciembre. En este caso, el precio final de la carrera se establece por pasos, que tienen un precio de 0,05 euros —y que son los que las federaciones de taxis piden incrementar— en ambas tarifas y por saltos, que son los que establecen cada cuánto tiempo o distancia tienen subir al taxímetro los pasos. Esto implica que, en la Tarifa 1, actualmente, una vez recorridos los primeros 3.000 metros o pasados 743 segundos (unos doce minutos), empiecen a cobrarse cinco céntimos por cada 41,67 metros recorridos o cada 11,25 segundos.

En la Tarifa 2, las cifras son un poco diferentes, ya que el primer salto es tras haber recorrido tres kilómetros o transcurridos 618 segundos (poco más de diez minutos). Los pasos, que tienen también un coste de cinco céntimos, se facturan cada 34,72 metros o cada 9,38 segundos.

Los taxistas piden el incremento de los precios en las tarifas interurbanas para hacer frente a la subida de costes desde que se revisó por última vez, a mediados de 2022. Desde entonces ha cambiado también el contexto de este servicio público, toda vez que están operando en la ciudad hasta tres compañías de vehículos de transporte con conductor, Uber, Cabify y Bolt, a las que la normativa vigente solo les permite realizar trayectos interurbanos y no urbanos. Los conductores de taxi, sin embargo, denuncian que están realizando este tipo de trayectos y que, incluso, recogen pasajeros en las inmediaciones de sus paradas los días en los que hay mucha demanda.