El tímpano que une las Bárbaras y la Casa Cornide

Desde que la Casa Cornide abrió sus puertas al público, centenares de personas han podido ver lo poco que queda en el interior de la vivienda de la Ciudad Vieja de la que la familia Franco disfrutó durante décadas, y que, a pesar de haberla querido vender en varias ocasiones, sigue siendo de su propiedad.

El catedrático de Historia del Arte y autor del exhaustivo informe que dio pie a que el inmueble fuese declarado Bien de Interés Cultural (BIC), Alfredo Vigo Trasancos, alertaba el 4 de agosto, justo al salir de la que fue la primera visita abierta al público, de que todo lo que se podía haber trasladado ya no estaba en el edificio. Quedaron, sin embargo, varias piezas de valor que no fue posible mover y que siguen en el inmueble: un Santiago Peregrino, que con un poco de maña puede verse desde la puerta, dos capiteles muy parecidos entre sí que podrían haber pertenecido a un claustro, quizá de algún templo gallego, y un relieve con una representación de una Santa Catalina y una Santa Bárbara flanqueando a la Virgen con el Niño.

Según el arquitecto y profesor José Ramón Soraluce Blond, el tímpano que se conserva en la Casa Cornide es, a falta de una investigación en profundidad, ya que en las visitas no se permite hacer fotografías ni vídeos del interior de la vivienda para poder analizar la información con detenimiento, «una copia del de las Bárbaras, pero moderna».

Soraluce hace ya años que sostiene que este tímpano al aire libre de la Virgen y el Niño con Santa Bárbara y Santa Catalina, que es anterior al convento (construido en el siglo XV) puede ser la primera representación gráfica de la Torre de Hércules que hay en Galicia. No sería la primera en la historia, ya que en el mapamundi del Beato del Burgo de Osma hay dos faros, el de Alejandría y el de Galaecia, que es, en realidad, la linterna coruñesa.

En ambas esculturas, tanto en la que se conserva en la Casa Cornide como en la representación medieval, se puede ver, de izquierda a derecha, a Santa Bárbara, que lleva en una mano un libro y, en la otra, la palma del martirio y que tiene su propio torreón porque la encerraron en uno; en el centro a la Virgen con el Niño y, en el sitio que ocupa la que podría ser el faro romano, hay otra construcción, una torre con el tejado cónico y, a su derecha, Santa Catalina, la patrona de los intelectuales y los escolares, también con un libro y con la rueda con la que se la representa siempre porque fue condenada a morir descuartizada, aunque la tradición cristiana cuenta que un ángel rompió las ruedas y que, por eso, consiguió salvarse.

Alfredo Vigo Trasancos destaca también que ambos tímpanos se parecen mucho, aunque del de la Cornide se desconoce todavía la fecha en la que fue realizado, su procedencia y cuándo llegó a la casa del dictador.

Para poder visitar el palacete de la calle Damas es imprescindible reservar plaza en la web casacornide.simplybook.it, solo se puede acceder los lunes por las mañanas y, actualmente, la primera fecha disponible es el 13 de abril. La entrada es gratuita.