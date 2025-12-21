Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres bomberos para una gaviota

ANTÓN PERULEIRO

Tres bomberos acudieron el pasado viernes al balcón de una vivienda de la calle San Andrés para liberar a una gaviota que se había quedado atrapada y no conseguía salir del lugar. Con pericia, la atraparon y la trasladaron a la playa donde los efectivos municipales vieron que el animal conseguía remontar el vuelo sin ningún problema. Cerraron el parte de la intervención con final feliz, porque la gaviota volvió a su hábitat.

