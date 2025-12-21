Tres bomberos para una gaviota

Tres bomberos acudieron el pasado viernes al balcón de una vivienda de la calle San Andrés para liberar a una gaviota que se había quedado atrapada y no conseguía salir del lugar. Con pericia, la atraparon y la trasladaron a la playa donde los efectivos municipales vieron que el animal conseguía remontar el vuelo sin ningún problema. Cerraron el parte de la intervención con final feliz, porque la gaviota volvió a su hábitat.