¿Cuántas veces ha tocado en A Coruña el Gordo del sorteo de Lotería de Navidad?

A falta de pocas horas para el sorteo del Gordo de la Lotería de Navidad muchos coruñeses apuran los últimos intercambios de décimos o participaciones y entre las conversaciones en las reuniones de familiares y amigos que se suceden en A Coruña en estos días de reencuentros no faltan los comentarios sobre la ilusión de ganar un premio --y los posibles destino del dinero--, o las anécdotas acerca de los números que entran en juego en los bombos de la suerte, que este lunes repartirán un total de 2.772 millones de euros.

¿Tocará el Gordo en A Coruña? En plena cuenta atrás para el sorteo del Gordo de la Lotería de Navidad, hoy echamos la vista atrás y nos preguntamos ¿cuántas veces ha tocado el premio más grande del 22 de diciembre en la ciudad de A Coruña? Pues según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, recogidos por Europa Press, el Gordo ha tocado en A Coruña en nueve ocasiones.

Las ciudades más afortunadas

¿Cuáles son las ciudades más afortunadas? Madrid lidera el ranking; allí ha caído el primer premio en un total de 84 ocasiones en los más de 200 años de historia del tradicional sorteo; la primera vez que resultó agraciada fue en 1816 y la última, en 2023, cerrando una racha de ocho años consecutivos (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023).

La segunda capital de provincia con mayor fortuna es Barcelona, ya que en la ciudad condal han caído un total de 44 'Gordos' desde el año 1817. En la urbe catalana también cayó el premio en 2022 y 2023. Las siguientes ciudades más afortunadas en el sorteo del Gordo de la Lotería de Navidad son Sevilla, con 19 ocasiones, Bilbao (16), Valencia (15), Zaragoza (14) y Cádiz (13). Otras ciudades españolas que han sido agraciadas con el Gordo varias veces a lo largo de la historia del sorteo son Málaga (12), Granada (11), Alicante (10), y Santander y A Coruña con nueve ocasiones cada una.

San Sebastián y Gijón han sido premiadas en ocho ocasiones; Palma y Manises (Valencia), en siete; Lugo, Murcia, Pamplona y Valladolid, en seis; Albacete, Badajoz, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, San Pedro del Pinatar (Murcia), Vigo, Salamanca, Granadilla de Abona (Tenerife), en cinco; Benidorm (Alicante), Almería, Castellón de la Plana (Castellón), O Porriño (Pontevedra), Teruel, Córdoba, Sort (Lérida), Vic (Barcelona), Torrejón de Ardoz (Madrid), Burgos, Logroño y Telde (Las Palmas), en cuatro.

A las ciudades capitalinas de Ávila y Tarragona nunca ha llegado el primer premio, aunque sí a localidades de menor tamaño de sus provincias, como Altafulla, Reus o Tortosa, en la catalana; y El Barraco o Poyales del Hoyo en la abulense. La ciudad autónoma de Melilla sigue siendo la única región española donde nunca ha caído este deseado primer premio, dotado con 400.000 euros al décimo.

¿Cuáles son los números favoritos de los coruñeses?

«Este año se vende todo», nos explicaba hace pocos días Alicia Bugueiro, empleada de la administración de Loterías La Favorita, en Cuatro Caminos. Y no es la única persona del sector de loteros coruñeses que tiene la impresión de que ya no hay números feos. Todos entran en el bombo.

En 2025, una de las decanas de la venta de suerte en la ciudad, María Josefa Barca, de la administración La Barca de Oro, en la plaza de Pontevedra, se muestra sorprendida de no tener ni una de estas combinaciones raras con la que posar en las fotos. Su explicación es que, al haber dado un quinto premio el año pasado en un número no especialmente bonito, el 60622, más clientes se animaron a apostar por "números feos".

Lo mismo nos relataban en la recta final de la venta de décimos para el sorteo de Navidad Inés Ferreira y a Lucía Corral, de la administración Don Dinero, en Monelos, que el año pasado protagonizaron una de las fotos del El Gordo, al llegar los agraciados de un cuarto premio con un escarabajo de 1970, que tiene por matrícula el 77768, el número que llevó la suerte a dos familias de la ciudad —la anterior propietaria del vehículo y sus actuales dueños—.

«Yo les digo a los clientes que siempre queremos combinaciones bonitas y nunca nos tocan, así que habrá que tentar a la suerte y llevar una fea para que nos toque», contaba Lucía.

¿Cuánto gastan los gallegos en Lotería de Navidad?

Galicia se sitúa en el top ten de las comunidades que más gastan en el sorteo extraordinario del 22 de diciembre. Cada gallego gastará de media 83,29 euros en lotería para el Sorteo de Navidad este 2025, por encima de la media de gasto estatal, que se sitúa en 76,08 euros, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

El número 5 es el reintegro del primer premio, conocido comúnmente como 'El Gordo', más repetido a lo largo de toda la historia del Sorteo, al haber resultado agraciado en un total de 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno.

En cambio, la terminación menos afortunada en este tradicional sorteo navideño vuelve a ser el número 1 (ocho ocasiones), seguido del 2 (trece ocasiones) y del 9 (un total de 16 ocasiones), según datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, recogidos por Europa Press.

Además, el número 8 ha sido el reintegro del primer premio en 25 ocasiones, mientras que el 0 y el 7 lo han sido 24 y 22 veces, respectivamente, y el 3 ha sido la última cifra del número agraciado con 'El Gordo' de este tradicional sorteo navideño 21 veces.

Más información.