Más de 34.000 visitantes a la exposición de Annie Leibovitz en su primer mes en A Coruña

La exposición Wonderland, la primera retrospectiva de Annie Leibovitz, que se puede ver en el muelle de la Batería, ha recibido ya más de 34.000 visitantes en su primer mes abierta al público. La muestra, que organiza la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) adaptará su horario de apertura a las fiestas.

El 24 y 31 de diciembre cerrará a las 15.00 horas; el 30 de diciembre cerrará a las seis, igual que el 5 de enero. El 25 de diciembre y el 1 de enero la exposición permanecerá cerrada y, el 6 de enero abrirá a las 12.00 horas y cerrará en el horario habitual. El último acceso se producirá media hora antes del cierre.

La exposición arranca con los primeros años de trabajo de Leibovitz, en los que se labró una excelente reputación por sus retratos íntimos de músicos como Bob Dylan, Grace Slick, John Lennon, Mick Jagger o Keith Richards para la revista Rolling Stone, y recorre después su trayectoria por el mundo del arte, el cine, la música, el deporte y la política para dar paso, por último, a una amplia selección de su fotografía de moda, gran parte de la cual nunca se ha expuesto antes al público y que constituye el alma de la muestra.

La exposición está acompañada por una película y una publicación, Annie Leibovitz In Wonderland, producidas para la ocasión por la Fundación MOP con entrevistas con personas que han colaborado estrechamente con Annie Leibovitz a lo largo de su carrera, como Bruce Springsteen, Patti Smith, Gloria Steinem, Karen Elson, Tina Brown, Mary Howard y Phyllis Posnick.