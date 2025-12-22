Bomberos en el contenedor

Los bomberos de A Coruña son parte de la primera línea que protege a la sociedad ante los peligros de la naturaleza, como el fuego, las inundaciones y quizás el más insidioso: los despistes. Este domingo por la tarde acudieron a la calle San Andrés para «recuperar un manojo de llaves perdidas en un contenedor subterráneo», en palabras del propio servicio. ¿Les causará problemas con el lobby de cerrajeros y afiladores? Veremos si hay vendetta.