Si no lo leo no lo creo
Bomberos en el contenedor
ANTÓN PERULEIRO
Los bomberos de A Coruña son parte de la primera línea que protege a la sociedad ante los peligros de la naturaleza, como el fuego, las inundaciones y quizás el más insidioso: los despistes. Este domingo por la tarde acudieron a la calle San Andrés para «recuperar un manojo de llaves perdidas en un contenedor subterráneo», en palabras del propio servicio. ¿Les causará problemas con el lobby de cerrajeros y afiladores? Veremos si hay vendetta.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
- Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario