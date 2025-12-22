Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un camión derriba parte del alumbrado navideño en A Coruña

El incidente se produjo en la zona de la Marina

El camión, enganchado a las luces de Navidad

RAC

A Coruña

Un camión municipal con grúa se quedó enganchado en las luces de Navidad ubicadas en la Marina, en A Coruña. Este lunes por la mañana, un elemento del vehículo de la UTE Coruña Limpieza tocó el alumbrado navideño y no pudo seguir avanzando, aunque esto no provocó incidencias en el tráfico.

Varios técnicos se desplazaron al lugar para retirar las luces afectadas, que serán repuestas.

