El Concello abre siete nuevas estaciones de BiciCoruña

A mediados de julio de 2024 la alcaldesa, Inés Rey, se dio un plazo de nueve meses para subir de 49 a 85 estaciones de BiciCoruña, y, aunque el plazo se incumplió y el número se rebajó a 79, la expansión ya está en su «recta final», según el Concello. A mediados de la semana pasada entraron en servicio siete estaciones del servicio de préstamos de bicicletas, y se está preparando la instalación de la número 79, en el exterior de la futura intermodal que integrará servicios de bus y tren.

Hay dos nuevas bases en Os Mallos (una junto al centro cívico y otra en la calle Eusebio da Guarda), y una en el Ensanche, en Alfredo Vicenti. En Monte Alto abrió una estación en la calle Vila de Cambre, y en Pescadería otra en Cordelería. Hay una base adicional en Mosteiro de Bergondo, entre Agra do Orzán y O Ventorrillo, así como una entre la avenida de A Pasaxe y las calles Buenavista y Nova Travesía Buenavista, en el distrito de Os Castros.

Esta última estación, según afirma el Gobierno local, tiene «un sentido estratégico en materia de seguridad viaria», pues, afirma, permitirá ganar visibilidad en el paso peatonal en el cruce entre Buenavista y Nova Travesía Buenavista. Allí hay «mucho tránsito de personas a pie», por la proximidad de la parada de bus en la explanada ante la iglesia.