El "auténtico calvo de la Lotería" está en A Coruña: "Es una satisfacción que caiga en el barrio"

Fue medio año de trabajo duro desde que empezó la campaña de Navidad, pero en la administración de loterías de la avenida Gran Canaria, en Os Rosales, A Coruña, se sienten recompensados. Allí vendieron cuatro décimos del tercer premio, el 90693. "Son seis meses, desde julio peleando. Se hace larga, pero si después se puede repartir y se hace feliz a alguien, merece la pena", explica David Castelo, al frente de la administración El Gato negro desde hace 14 años. Cada uno de los décimos que repartieron tiene un valor de 50.000 euros.

Un despacho en el que saben lo que es dispensar fortuna: hace dos años, dispensaron un segundo premio del Niño en Reyes, y ahora repiten con un tercero en Navidad. "Soy el auténtico calvo de la Lotería", bromea Castelo, que, aunque todavía no conoce a los afortunados, espera que no hayan ido muy lejos. "Es una satisfacción que caiga en el barrio. Creemos que es de máquina. Bienvenido sea, es una ayudita para empezar el año con buen pie", señala.