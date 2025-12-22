Detenido por realizar amenazas de muerte en la avenida de Fisterra, en A Coruña, y esgrimir una pistola que resultó ser de balines

La Policía Nacional detuvo a un hombre la noche del sábado al domingo pasados por amenazar a otras personas con una pistola de balines y, según algunos testigos, un cuchillo que no se le encontró. De acuerdo con fuentes policiales, el servicio recibió una llamada en torno a las 21.30 horas, advirtiendo de que había una riña y de que una persona como un arma estaba intimidando a otras personas: se le acusa de llegar a proferir amenazas de muerte. Otras fuentes conocedoras de la intervención apuntan a que el incidente se produjo en la zona del cruce de la avenida de Fisterra con Fuente Álamo, donde está la iglesia de San Antonio, y que el hombre que realizó la llamada afirmó que el autor de las amenazas le había encañonado con un arma en la cabeza y había llegado a montarla, preparándola para disparar.

De acuerdo con las mismas fuentes, al ll lugar se acercó una patrulla de paisano, y en la ronda de Outeiro varias personas les señalaron al hombre que, según ellos, llevaba el arma, que estaba acompañado por una mujer y un menor. Los agentes no le encontraron el arma encima, pero, al advertir que la mujer llevaba la mano en el bolsillo del abrigo, le pidieron que la sacara, algo a lo que al principio se negó. Cuando obedeció a los policías, estos vieron que tenía un arma de metal y realista.

De acuerdo con testigos que hablaron con la Policía, el hombre entró en un local de la avenida de Fisterra portando un cuchillo y amenazando a los presentes, que se enfrentaron con él. Entonces, siempre según esta versión, el hombre se marchó y volvió al poco con la pistola. Fuentes policiales puntualizan que aunque esa sea la versión de algunos testigos, cuando los agentes lo interceptaron, no portaba ningún cuchillo, aunque sí indican que se intervino un arma de balines. El hombre fue detenido por un presunto delito de amenazas con arma, según confirman desde el 091.

Otras amenazas con revólver simulado en la avenida de Gran Canaria

En agosto, agentes de la Policía Nacional tuvieron que reducir y detener a un hombre que exhibió un revólver simulado y profirió amenazas en el Bar Santaya, en la avenida de Gran Canaria. De acuerdo con fuentes conocedoras, el hombre, que parecía tener problemas psiquiátricos, ya había sido arrestado en 2024 por atacar a otra persona con arma blanca en la ronda de Outeiro.

La propietaria del establecimiento explica que una de las camareras se negó a servir a esta persona al ir «bastante perjudicada». El hombre, que es «conocido en la zona», aprovechó un despiste de la camarera para vaciar una botella de gaseosa e intentar rellenarla en el grifo de cerveza. «Al llamarle mi compañera la atención, este sacó la pistola que llevaba escondida», expone la dueña del bar. En la intervención para inmovilizar al hombre resultaron magullados varios agentes.