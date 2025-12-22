¿Dónde se pueden donar juguetes esta Navidad en A Coruña?
Entidades como Cáritas o Cruz Roja llevan a cabo, durante estas fechas, campañas de recogida de juguetes nuevos en la ciudad
Lograr que todos los niños, sea cual sea su situación económica o social, disfruten de un regalo nuevo en Navidad es el objetivo con el que entidades como Cáritas o Cruz Roja llevan a cabo, durante estas fechas, campañas de recogida de juguetes en A Coruña.
«Estos días estamos ya a tope, ayudando a los Reyes Magos para que les dé tiempo a tenerlo todo listo para el 6 de enero», resalta Ángeles Ferreño, coordinadora del Centro Hogar de Cáritas Interparroquial de A Coruña, rodeada de peluches, libros, superhéroes articulados y todo tipo de juegos, en el local de la calle Pan de Soraluce, en Os Mallos, donde un grupo de voluntarias trabajan con ahínco, en los días previos a las sucesivas entregas de «juguetes nuevos» de la campaña de Reyes de la entidad.
La primera entrega de juguetes nuevos de Cáritas tuvo lugar este pasado viernes, 19 de diciembre, y sus destinatarias fueron 150 familias. Las próximas están previstas para los días 27 de diciembre y 5 de enero
La primera tuvo lugar este pasado viernes, 19 de diciembre, y sus destinatarias fueron 150 familias. “Ya hemos entregado, también, los juguetes destinados al centro Agarimo de Arteixo. En total, en esta tanda inicial, estamos trabajando para cumplir los deseos de unos 240 niños y niñas», apunta Ferreño, quien detalla que, «por el volumen» de pequeños a los que se dirige la iniciativa, unos 900 en total, «necesariamente», se deben realizar «entregas escalonadas». Las próximas están previstas para los días 27 de diciembre y 5 de enero.
Puntos de recogida y horarios
Las donaciones de juguetes nuevos se pueden entregar en los puntos habilitados en los establecimientos de Toysrus, Alcampo y El Corte Inglés, en el local de Cáritas Interparroquial de A Coruña de la calle Pan de Soraluce, 2, en Os Mallos (martes y jueves, en horario de 12.00 a 14.00 horas), y en las oficinas la organización, en la Plaza Recife, 1 (de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas).
Los juguetes más demandados, apuntan desde Cáritas Interparroquial de A Coruña, muñecas, coches, superhéroes, maquillajes, juegos de construcción o balones de fútbol.
Los más demandados
«Agradecemos las donaciones, tanto de particulares como de nuestros colaboradores, pero también las aportaciones económicas que nos permiten adquirir los juguetes nuevos que nos faltan: muñecas bebé, maquillaje, balones de fútbol y juegos (tanto de construcción como de mesa) para niños más mayorcitos, de 9, 10, 11, 12 años... Para estos grupos de edad, por ahora, estamos más escasos», reconoce la coordinadora del Centro Hogar de Cáritas Interparroquial de A Coruña.
Aportaciones económicas
Todas las personas que deseen colaborar y no puedan participar activamente pueden hacer su donación, vía Bizum al 38188, con referencia ‘Campaña de Nadal 2025’, indican desde la entidad.
Cruz Roja es otra de las entidades que realizan una campaña navideña de recogida y entrega de juguetes nuevos en A Coruña, en el marco «del proyecto El juguete educativo, que se desarrolla a lo largo de todo el año» para «fomentar el derecho al juego de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad».
Cruz Roja ha llevado a cabo ya el reparto de los juguetes nuevos, durante toda la semana pasada, entre las familias que participan en sus proyectos
En este caso, la entidad ha llevado a cabo ya el reparto de esos juguetes, durante toda la semana pasada, entre las familias que participan en sus proyectos.
Unos 50 voluntarios de Cruz Roja estuvieron, durante el fin de semana del 13 y 14 de diciembre, recogiendo las donaciones en los establecimientos Carrefour de Alfonso Molina y Os Rosales (la entidad tiene un convenio, a nivel estatal, con la Fundación Solidaridad Carrefour).
