Las entradas para el concierto de Rodrigo Cuevas en el Coliseum de A Coruña salen a la venta este martes

Uno de los artistas más irreverentes de la escena musical estatal, el asturiano Rodrigo Cuevas, presentará en el Coliseum de A Coruña su nueva propuesta escénica, La Belleza. El ovetense anunció su nueva gira que según define será de "fantasía escénica y argumental", y que pone el foco "en el lugar donde los sueños y lo hermoso se funden con lo terrenal", y que iniciará en la primavera de 2026.

La única fecha de presentación de la gira La Belleza en Galicia será el jueves 30 de abril. Las entradas saldrán a la venta este martes 23 de diciembre a través de la plataforma Ataquilla y en la web rodrigocuevas.sexy .

En La Belleza el artista trasformará parte de la pista del recinto coruñés en un llagar, local tradicional en el que se hace sidra. En este espacio, convertido en escenario, el público, que se sentará en mesas, formará parte del show y convivirá con el cantante, quien interactuará con las personas que tengan entradas para disfrutar de esta experiencia inmersiva. Además, este tipo de entrada, se acompañará de una degustación de sidra y otros productos asturianos desde la apertura de puertas hasta el inicio del show. Este tipo de entradas especiales solo estarán disponibles a través de la web del artista.

Este nuevo ciclo de conciertos comenzará el 24 de abril en Avilés. Tras A Coruña, actuará en Barcelona, Donosti, Madrid, Cartagena, Santander y Oviedo. Coincidiendo con el anuncio de su nueva gira, el artista ha lanzado el single Un mundo feliz, canción en la que colabora con la, tal y como definen, "icónica", Massiel, que ya está disponible en las principales plataformas digitales.