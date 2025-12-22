Euforia en el Centro Comercial Os Rosales: "¡Un tercer premio, por fin!"

La alegría fluyó este lunes en mla administración de loterías del Centro Comercial Os Rosales, en A Coruña, pero no fue la del agraciado con el décimo del tercer premio, con el número 90693, que vendió el despacho, sino la de los responsables de la venta, que celebraron la suerte como si lo hubiesen ganado ellos: con lluvia de champán, camisetas, abrazos y gritos de "¡Tercer premio!" "¡Por fin!". El afortunado se llevará una suma de 50.000 euros.

En su caso, vendieron uno de los décimos agraciados con este premio, que fue adquirido a través de la web de Loterías. "Dar un tercer premio siempre es bueno. Es importante que la gente, aunque lo compre a través de la web, nos tenga como administración de referencia", señala José Gregorio Pardo, que gestiona la administración del recinto comercial desde hace siete años. "Antes había otros dueños, esta administración se conoce por haber repartido muchísimos a lo largo de los años", relata.

Ellos van de tercero en tercero, sin salir del podium: hace dos años, vendieron una veintena de décimos de un tercer premio de un sorteo especial, por valor de 7.500 euros cada uno. "Ese se quedó completo en el barrio, entre gente de la zona" comenta. En el caso de este tercer premio, el responsable de la administración espera que haya corrido la misma fortuna y no se haya ido muy lejos de Os Rosales: "Estoy totalmente seguro"