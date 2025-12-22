Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las exconcejalas Fontán y Acón reprochan al PSdeG su falta de respuesta a las denuncias contra la alcaldesa de A Coruña

Aseguran que enviaron copia de su iniciativa a Besteiro y advierten de que podría haber otras por parte de funcionarias municipales

Inés Rey y Lage Tuñas flanqueados por Eva Martínez Acón (izquierda) y Esther Fontán (derecha)

Inés Rey y Lage Tuñas flanqueados por Eva Martínez Acón (izquierda) y Esther Fontán (derecha) / Carlos Pardellas

José Manuel Gutiérrez

Las exconcejalas socialistas Esther Fontán y Eva Martínez Acón, que denunciaron en los últimos días a la dirección nacional del PSOE haber sufrido acoso laboral por parte de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, dirigen una carta al secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la que expresan su “profunda preocupación ante la ausencia de respuesta institucional contundente” frente sus denuncias.

Ambas aclaran que su iniciativa fue presentada mediante los cauces internos del partido y que cuando trascendió y la dirección gallega aseguró desconocerla, ellas le enviaron una copia de las denuncias, por lo que aseguran que está “plenamente informad”.

Para Fontán y Acón, el PSOE “se enfrenta a una sucesión de casos de acoso que dañan gravemente su credibilidad”, y consideran que la situación es “especialmente grave en Galicia, donde lamentablemente se han acumulado denuncias en tres provincias en un breve plazo de tiempo”.

Las exconcejalas señalan que “en otras ocasiones, tanto a nivel estatal como autonómico, el PSOE ha sabido actuar con rapidez y determinación”, por lo que reclaman “ese mismo nivel de compromiso” en su caso, ya que además la ejecutiva nacional gallega se reúne hoy.

Fontán y Acón afirman que su denuncia contra Inés Rey y José Manuel Lage “se sustenta en hechos y pruebas contundentes” y que están “dispuestas a ampliar inmediatamente” para “agilizar y facilitar la adopción de medidas”.

También mencionan la presentación de una nueva denuncia anónima de una trabajadora municipal “que apunta a los mismos presuntos responsables y que tan en este caso como en el suyo existe una “amplia disponibilidad de testigos”.

“No podemos permitir que este asunto sea archivado o ignorado, como tristemente sucedió cuando se elevó a instancias federales en el momento en que Santos Cerdán se encontraba en la Secretaria de Organizació”, señalan las antiguas edilas, quienes aseguran tener “pruebas” y “testigos”.

Para Fontán y Acón, “la inacción no sólo perjudica a las víctimas, sino que erosiona la imagen pública del partido y proyecta una grave desigualdad en el tratamiento de sus miembros”, por lo que exigen medidas antes de que nuevos testimonios agraven aún más la situación”, ya que aseguran que podría producirse nuevas denuncias por parte de funcionarias municipales.

