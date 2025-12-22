Un libro para recordar al maestro

El periodista y escritor Javier Álvarez Vizoso repasa en El sueño inmortal de Rogelio Groba la vida y obra del compositor. Aunque el libro se publicó en octubre, su presentación en la ciudad será este lunes, a las 19.00 horas, en la Fundación Luis Seoane y contará con la presencia del hijo del maestro y director de la Orquestra de Cámara Galega, Rogelio Groba Otero. En este ensayo, Álvarez Vizoso rinde homenaje a quien fue y sigue siendo referente de la música contemporánea tanto en Galicia como en España.

Groba nació en una parroquia de Ponteareas el 16 de enero de 1930 y falleció en A Coruña la noche del 31 de diciembre al 1 de enero de 2023. Fue profesor de varias generaciones de músicos por toda la geografía gallega y promotor de conservatorios e instituciones musicales, en el legado de Groba está haber impulsado la creación de la Orquesta Sinfónica de Galicia —de la que Álvarez Vizoso es su responsable de prensa desde 1993— y también haber introducido en sus obras gran variedad de géneros musicales. En noviembre de 2022, en una entrevista con este diario, el maestro mantenía viva la ilusión por crear. «Espero seguir compoñendo mentres a miña cabeza non pare, pero hai que saber asimilar os límites da idade», decía días antes de que la OSG estrenase su sinfonía Voces da Terra.