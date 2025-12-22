Manoli, la carnicera del Familia que encontró la suerte: "Elegí el 3 porque mi hija tiene 3 años"
Compró un décimo para repartir con sus compañeras del supermercado ubicado en el Agra do Orzán
Las empleadas del supermercado Familia de la calle Alcalde Lens, en el Agra do Orzán, suelen compartir un décimo en el sorteo de Navidad. Esta vez le tocó comprarlo a Manoli, la carnicera. "Elegí un décimo acabado en 3 porque mi hija tiene 3 años", confiesa, visiblemente emocionada.
Entrar al supermercado este lunes es una fiesta. Las empleadas intentan seguir con su rutina, pero la sonrisa no se va de sus rostros. Es un décimo para repartir entre 23, pero están "felices" de esta sorpresa. "Por fin nos toca algo", celebra Manoli, orgullosa de haber sido ella la que "eligió el número". "Tenía el presentimiento", cuenta la compradora del 90693.
A su lado, su compañera Lorena llora de emoción. "Llevo 25 años en este supermercado y siempre jugamos pero nunca nos había tocado nada", expone, y celebra que por fin "algo bueno tenía que pasar".
