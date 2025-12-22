Pablo Varela presenta un libro infantil sobre salud bucodental

El dentista Pablo Varela presentará este viernes, 26 de diciembre, su nuevo libro, O dentista musical. Una obra dirigida al público infantil sobre salud bucodental en el que la música juega un papel fundamental. La presentación tendrá lugar en el local social de la Asociación Veciñal Agra de Orzán (Calle Entrepeñas, número 38) a las 18.00 horas. El autor invita a acudir a todas las familias interesadas.