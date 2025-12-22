El PP afea la presentación de una tercera denuncia de acoso contra Inés Rey: “Es un patrón de conducta”

Una tercera denuncia por acoso laboral contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentada, según el Partido Popular, por una trabajadora municipal, tiene “mayor relevancia” que las formuladas por las exconcejalas socialistas Esther Fontán y Eva Martínez Acón, según el portavoz local del PP, Miguel Lorenzo, ya que los populares aseguraron este lunes que la denunciante trabaja en la Corporación y para el equipo de gobierno. Fuentes del Gobierno local indicaron a este periódico que no tienen "constancia de ninguna denuncia" y que "si el PP considera que existe algún delito, que cese en su política de acoso a Inés Rey y acuda a los juzgados".

Lorenzo destacó que los hechos denunciados “tienen el respaldo de varios testigos”, y añadió que la “teoría de la venganza” expresada por la alcaldesa sobre la denuncia de las exconcejalas “cae por su propio peso porque ahora estamos hablando de una persona que en la actualidad forma parte del actual equipo de gobierno”.

Para el portavoz popular, la nueva denuncia confirma “que no estamos ante casos aislados, sino ante un patrón de conducta continuado en el tiempo, de un modus operandi que ya está estructuralizado en este Concello”, por lo que afirmó que “se han cruzado todas las líneas rojas”. Lorenzo señaló que la actitud de la alcaldesa “no son malos modos, sino un patrón de acoso que ha sido institucionalizado” y que A Coruña “no puede tener ni un minuto más una alcaldesa y un portavoz que están denunciados por unos hechos muy graves por acoso continuado y reiterado”.

También mencionó los audios divulgados la semana pasada por una televisión en la que se escuchaba a Rey y el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, cuya exigencia de dimisión reiteró y de los que dijo que permiten conocer la “verdadera cara” de la alcaldesa, ya que consideró que “de puertas afuera va de abanderada del feminismo”, frente a los “gritos, improperios, insultos, vejaciones y faltas de respeto” que se escuchan en las grabaciones, que calificó de “la punta del iceberg del acoso denunciado por estas dos exconcejalas socialistas”.

“La decisión final de si estamos ante un acoso la tiene que tomar un juez”, indicó Lorenzo sobre la calificación jurídica que merecen esas palabras, mientras que sobre si las afectadas deben denunciarlo en un juzgado señaló que se trata de “decisiones personales que tienen que tomar las concejalas”. “Nosotros no podemos mirar para otro lado”, dijo Lorenzo sobre estas denuncias, de las que aseguró que la dirección estatal del PSOE las “metió en un cajón” cuando Fontán y Acón las presentaron por el canal interno del partido. “No es momento de mirar para otro lado, es el momento de los valientes”, advirtió el portavoz popular, quien se preguntó si el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro “va a ser consecuente con sus decisiones anteriores”, ya que aseguró que en el caso de Barbadás “por mucho menos ha pedido la dimisión del alcalde”.

Lorenzo también criticó la actitud del grupo municipal del BNG, del que recordó que se solidarizó con las dos funcionarias de Urbanismo que fueron expedientadas por enviar al juzgado documentación que se solicitó sobre una licencia tramitada por José Manuel Lage para obras en una vivienda suya. Reprochó al portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, que no advierta acoso en la conducta de Rey hacia Fontán y Acón por no existir una relación de jerarquía con ellas, ya que la alcaldesa le retiró las funciones y el sueldo a la segunda cuando surgieron discrepancias entre ambas.