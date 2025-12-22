Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad: comprobar premiosLa suerte sonríe al Agra do Orzán con al menos 10 millones de eurosLas empleadas de Bimba y Lola, premiadas con el segundo premioReproches de Fontán y Acón al PSdeG
instagramlinkedin

El presupuesto municipal de A Coruña para cachés de artistas y conciertos subirá un 30%

El presupuesto del IMCE crece hasta los 9.843.000 euros, un 14,48% más que el inicial de 2025

Concierto de Bonnie Tyler en las fiestas de María Pita este verano. | Germán Barreiros/Roller Agencia

Concierto de Bonnie Tyler en las fiestas de María Pita este verano. | Germán Barreiros/Roller Agencia

Adrián Lede

El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), el organismo del Concello encargado de programar y gestionar conciertos, festivales y grandes eventos culturales de la ciudad, contará en 2026 con un presupuesto de 9.843.000 euros. La cifra supone un aumento de 1.245.000 euros respecto al presupuesto inicial de 2025, lo que representa una subida del 14,48%. Eso sí, el presupuesto de este año fue aumentando a lo largo del año con créditos hasta alcanzar a día de hoy los 11.055.971,33 euros. En comparación, el presupuesto inicial de 2026 es un 10,97% menor al definitivo de 2025.

El incremento se concentra, sobre todo, en el dinero destinado a contratar artistas y servicios para organizar los conciertos. De hecho, la partida municipal para cachés de artistas y servicios de conciertos subirá cerca de un 30%, consolidando este capítulo como el principal gasto del IMCE. En total, los gastos corrientes en bienes y servicios alcanzan los 8.321.375,90 euros, el 84,54% del presupuesto total del organismo. Dentro de este apartado se incluyen los pagos a los artistas, la producción de los eventos y los contratos de servicios necesarios para sacar adelante la programación cultural. Este bloque crece un 29,81% respecto a las cuentas iniciales de 2025. El objetivo del Concello con este aumento es «apostar por mejorar la programación de actividades».

Reducción de gastos y posible subida salarial

Uno de los cambios más destacados es la fuerte reducción del gasto en alquileres y cánones. Para 2026 se consignan 398.100 euros frente a los más de un millón presupuestados en 2025. Esta bajada se explica porque está en marcha una licitación para los servicios de producción de eventos, que incluirá la mayor parte de los equipos que el año pasado se alquilaron de forma puntual. Al pasar a contratarse como servicio, ese gasto se traslada a otras partidas presupuestarias.

En cuanto al personal, los gastos ascienden a 921.674,10 euros, el 9,36% del total. No habrá cambios en la plantilla, aunque se mantiene la posibilidad de promoción interna para seis plazas y un proceso de funcionarización del personal laboral. El presupuesto incluye además un posible incremento salarial del 1,5%, pendiente de lo que establezca la ley estatal para subir el sueldo a los funcionarios.

Las inversiones del IMCE se mantienen sin cambios, con una partida de 69.000 euros, lo que supone tan solo un 0,70% del presupuesto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
  2. A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
  3. Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
  4. David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
  5. El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
  6. Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
  7. Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
  8. Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario

Prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el homicidio de su compañera de piso en A Coruña

Prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el homicidio de su compañera de piso en A Coruña

El presupuesto municipal de A Coruña para cachés de artistas y conciertos subirá un 30%

El PP afea la presentación de una tercera denuncia de acoso contra Inés Rey: “Es un patrón de conducta”

El PP afea la presentación de una tercera denuncia de acoso contra Inés Rey: “Es un patrón de conducta”

Luz verde a los aerogeneradores de 115 metros de Inditex en Langosteira: tendrá que vigilar el impacto visual sobre O Portiño

Luz verde a los aerogeneradores de 115 metros de Inditex en Langosteira: tendrá que vigilar el impacto visual sobre O Portiño

Detenido por realizar amenazas de muerte en la avenida de Fisterra, en A Coruña, y esgrimir una pistola que resultó ser de balines

Detenido por realizar amenazas de muerte en la avenida de Fisterra, en A Coruña, y esgrimir una pistola que resultó ser de balines

El "auténtico calvo de la Lotería" está en A Coruña: "Es una satisfacción que caiga en el barrio"

El "auténtico calvo de la Lotería" está en A Coruña: "Es una satisfacción que caiga en el barrio"

El Concello de A Coruña abre siete nuevas estaciones de BiciCoruña

El Concello de A Coruña abre siete nuevas estaciones de BiciCoruña

El sospechoso de matar a su compañera de piso en Riazor pasa a disposición judicial

El sospechoso de matar a su compañera de piso en Riazor pasa a disposición judicial
Tracking Pixel Contents