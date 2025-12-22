El presupuesto municipal de A Coruña para cachés de artistas y conciertos subirá un 30%

El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), el organismo del Concello encargado de programar y gestionar conciertos, festivales y grandes eventos culturales de la ciudad, contará en 2026 con un presupuesto de 9.843.000 euros. La cifra supone un aumento de 1.245.000 euros respecto al presupuesto inicial de 2025, lo que representa una subida del 14,48%. Eso sí, el presupuesto de este año fue aumentando a lo largo del año con créditos hasta alcanzar a día de hoy los 11.055.971,33 euros. En comparación, el presupuesto inicial de 2026 es un 10,97% menor al definitivo de 2025.

El incremento se concentra, sobre todo, en el dinero destinado a contratar artistas y servicios para organizar los conciertos. De hecho, la partida municipal para cachés de artistas y servicios de conciertos subirá cerca de un 30%, consolidando este capítulo como el principal gasto del IMCE. En total, los gastos corrientes en bienes y servicios alcanzan los 8.321.375,90 euros, el 84,54% del presupuesto total del organismo. Dentro de este apartado se incluyen los pagos a los artistas, la producción de los eventos y los contratos de servicios necesarios para sacar adelante la programación cultural. Este bloque crece un 29,81% respecto a las cuentas iniciales de 2025. El objetivo del Concello con este aumento es «apostar por mejorar la programación de actividades».

Reducción de gastos y posible subida salarial

Uno de los cambios más destacados es la fuerte reducción del gasto en alquileres y cánones. Para 2026 se consignan 398.100 euros frente a los más de un millón presupuestados en 2025. Esta bajada se explica porque está en marcha una licitación para los servicios de producción de eventos, que incluirá la mayor parte de los equipos que el año pasado se alquilaron de forma puntual. Al pasar a contratarse como servicio, ese gasto se traslada a otras partidas presupuestarias.

En cuanto al personal, los gastos ascienden a 921.674,10 euros, el 9,36% del total. No habrá cambios en la plantilla, aunque se mantiene la posibilidad de promoción interna para seis plazas y un proceso de funcionarización del personal laboral. El presupuesto incluye además un posible incremento salarial del 1,5%, pendiente de lo que establezca la ley estatal para subir el sueldo a los funcionarios.

Las inversiones del IMCE se mantienen sin cambios, con una partida de 69.000 euros, lo que supone tan solo un 0,70% del presupuesto.