El segundo premio llega a A Coruña con Bimba y Lola: "Mamá, ¿dónde estás? que quiero salir en la tele"
Las empleadas de las tiendas de la firma de moda, premiadas con 125.000 euros por décimo gracias al 70048, el número de la empresa
Ana, María, Noe y Lúa fueron esta mañana a trabajar como un lunes más, sin saber que les tocaría un segundo premio de la Lotería de Navidad, el segundo premio, que salió muy temprano, pasadas las 9.15 horas. Son empleadas de la tienda Bimba y Lola, en la plaza de Lugo. A una de ellas les escribió su hija diciéndole: "Mamá, ¿dónde estás? que quiero salir en la tele". A todas les ha tocado algo porque es el número de la empresa, una tiene un décimo, que está premiado con 125.000 euros y, las demás, participaciones. Ellas estaban con su rutina cuando las avisaron de que les había tocado.
"A ver cómo hacemos ahora para trabajar", decían las dependientas esta mañana, contentísimas. "No me lo creo", repetían.
Trabajando le pilló también la noticia a la dependienta de Bimba y Lola en Cuatro Caminos que no sabía ni el número que había tocado, pero sí que tenía un décimo.
