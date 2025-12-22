El sospechoso de matar a su compañera de piso en Riazor participa en la reconstrucción de los hechos

El sospechoso de haber matado a una compañera de piso en Riazor este fin de semana ha participado esta mañana en la reconstrucción de los hechos, horas antes de pasar a disposición judicial. Su comparecencia está prevista para esta tarde. El joven, según las primeras indagaciones, atacó a su víctima con un arma blanca en el cuello. La chica, de aproximadamente veinte años, al igual que el supuesto homicida, fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) en estado grave y llegó a ser intervenida quirúrgicamente, pero durante la madrugada del sábado al domingo falleció por la gravedad de sus heridas.

El detenido estuvo durante más de dos horas en el piso que compartía con la víctima y con otras dos mujeres más para participar en la reconstrucción de los hechos. Y es que, además de atacar a la joven también le prendió fuego a un colchón que había en una de las habitaciones interiores de la vivienda, provocando un incendio que fue visible desde varios puntos de la ciudad.

Según explica la Televisión de Galicia, las tres residentes en este quinto piso del número 28 del Paseo de Ronda ya habían trasladado a la casera que tenían problemas de convivencia con el presunto homicida y que tenían miedo por su comportamiento.