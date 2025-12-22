La Xunta da luz verde ambiental al proyecto eólico de Inditex en el puerto exterior de A Coruña

La Xunta de Galicia ha dado luz verde este lunes al proyecto de parque eólico de Inditex en el puerto exterior de A Coruña. Según se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia, el gobierno gallego ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental favorable para esta propuesta promovida por Inditex Renovables SLU en Langosteira.

Este parque tiene como objetivo suministrar energía tanto a la sede de la multinacional en el polígono de Sabón (Arteixo) como a otras empresas instaladas en el propio puerto. Contará con tres aerogeneradores que sumarán una potencia de 19,8 megavatios. Cada uno de los molinos tendrá una altura de 115 metros hasta el punto donde se unen las aspas y el diámetro formado por las mismas alcanzará los 170 metros, lo que los hará visibles a una gran distancia.

Presupuesto

Inditex detallaba en la información pública del proyecto anunciado el pasado año que el presupuesto de ejecución material del parque será de 21,7 millones, de los que 17,4 corresponderán a los aerogeneradores y el resto a las infraestructuras complementarias, entre las que figura una torre de 115 metros de altura para medir la velocidad del viento.