La Xunta da luz verde ambiental al proyecto eólico de Inditex en el puerto exterior de A Coruña
Se instalarán tres aerogenadores que sumarán 19,8 megavatios
La Xunta de Galicia ha dado luz verde este lunes al proyecto de parque eólico de Inditex en el puerto exterior de A Coruña. Según se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia, el gobierno gallego ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental favorable para esta propuesta promovida por Inditex Renovables SLU en Langosteira.
Este parque tiene como objetivo suministrar energía tanto a la sede de la multinacional en el polígono de Sabón (Arteixo) como a otras empresas instaladas en el propio puerto. Contará con tres aerogeneradores que sumarán una potencia de 19,8 megavatios. Cada uno de los molinos tendrá una altura de 115 metros hasta el punto donde se unen las aspas y el diámetro formado por las mismas alcanzará los 170 metros, lo que los hará visibles a una gran distancia.
Presupuesto
Inditex detallaba en la información pública del proyecto anunciado el pasado año que el presupuesto de ejecución material del parque será de 21,7 millones, de los que 17,4 corresponderán a los aerogeneradores y el resto a las infraestructuras complementarias, entre las que figura una torre de 115 metros de altura para medir la velocidad del viento.
La compañía ha calculado el coste total del proyecto en 30 millones al sumar los impuestos a esas cantidades y estimaba que su realización se realizará en el plazo de doce meses a partir de la autorización que ahora se ha dado. El parque será de la modalidad de autoconsumo colectivo con excedentes y la Xunta ya lo declaró en 2023 como proyecto con una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, por lo que será una de las excepciones que se harán a la normativa que establece el Plan Eólico de Galicia.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
- Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor