La Xunta da luz verde ambiental al proyecto eólico de Inditex en el puerto exterior de A Coruña

Se instalarán tres aerogenadores que sumarán 19,8 megavatios

Puerto exterior de punta Langosteira.

Puerto exterior de punta Langosteira. / Autoridad Portuaria.

Alberto Rivera

A Coruña

La Xunta de Galicia ha dado luz verde este lunes al proyecto de parque eólico de Inditex en el puerto exterior de A Coruña. Según se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia, el gobierno gallego ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental favorable para esta propuesta promovida por Inditex Renovables SLU en Langosteira.

Este parque tiene como objetivo suministrar energía tanto a la sede de la multinacional en el polígono de Sabón (Arteixo) como a otras empresas instaladas en el propio puerto. Contará con tres aerogeneradores que sumarán una potencia de 19,8 megavatios. Cada uno de los molinos tendrá una altura de 115 metros hasta el punto donde se unen las aspas y el diámetro formado por las mismas alcanzará los 170 metros, lo que los hará visibles a una gran distancia.

Presupuesto

Inditex detallaba en la información pública del proyecto anunciado el pasado año que el presupuesto de ejecución material del parque será de 21,7 millones, de los que 17,4 corresponderán a los aerogeneradores y el resto a las infraestructuras complementarias, entre las que figura una torre de 115 metros de altura para medir la velocidad del viento.

La compañía ha calculado el coste total del proyecto en 30 millones al sumar los impuestos a esas cantidades y estimaba que su realización se realizará en el plazo de doce meses a partir de la autorización que ahora se ha dado. El parque será de la modalidad de autoconsumo colectivo con excedentes y la Xunta ya lo declaró en 2023 como proyecto con una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, por lo que será una de las excepciones que se harán a la normativa que establece el Plan Eólico de Galicia.

