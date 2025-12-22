El Yunque, la administración de A Coruña que empezó el año repartiendo un millón y acaba con el tercer premio de Navidad

La administración El Yunque, en la calle Alcalde Lens, en A Coruña, disfruta de un 2025 de mucha suerte. Su propietario, César Quiñones, selló en abril un Euromillones agraciado con un millón de euros. Ahora le tocó dar el tercer premio del sorteo de Navidad, el 90693. "Es la primera vez que doy un premio tan grande en Navidad. Mi madre sí dio alguna vez El Gordo", señala el responsable del despacho, que se puso al frente de la administración "hace diez años" para seguir el legado familiar.

Es un número especial, ya que son "abonados" y llevan más de dos décadas vendiéndolo. Sin embargo, él no se quedó con ninguno. Eso no empaña la felicidad. "Sabemos de clientes que lo tienen. Es bonito conocer a los premiados", confiesa, que celebra que haya caído "en el barrio".