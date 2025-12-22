El Yunque, la administración de A Coruña que empezó el año repartiendo un millón y acaba con el tercer premio de Navidad
César Quiñones lleva 10 años al frente del despacho que antes fue de su madre
La administración El Yunque, en la calle Alcalde Lens, en A Coruña, disfruta de un 2025 de mucha suerte. Su propietario, César Quiñones, selló en abril un Euromillones agraciado con un millón de euros. Ahora le tocó dar el tercer premio del sorteo de Navidad, el 90693. "Es la primera vez que doy un premio tan grande en Navidad. Mi madre sí dio alguna vez El Gordo", señala el responsable del despacho, que se puso al frente de la administración "hace diez años" para seguir el legado familiar.
Es un número especial, ya que son "abonados" y llevan más de dos décadas vendiéndolo. Sin embargo, él no se quedó con ninguno. Eso no empaña la felicidad. "Sabemos de clientes que lo tienen. Es bonito conocer a los premiados", confiesa, que celebra que haya caído "en el barrio".
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
- Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor