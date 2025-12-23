Desde 5 patinetes a 3 carritos de bebé: A Coruña dona a entidades sociales los objetos perdidos no reclamados

Como es habitual en estas fechas, todas las instituciones tanto públicas como privadas buscan poner su grano de arena para ayudar a los que más lo necesitan. La Policía Local de A Coruña ha llevado a cabo de nuevo una acción, a la que se ha sumado el Concello de A Coruña, que consiste en aprovechar los objetos perdidos no reclamados para darles una nueva vida de manera solidaria.

De esta forma, las propiedades no reclamadas en un plazo de dos años en las dependencias municipales se entregarán a las asociaciones Cáritas y Fitas de Vento, que destina sus fondos a proyectos educativos y de apoyo a la infancia en Mozambique, un país con un índice muy alto de pobreza.

Las donaciones de este año incluyen, en metálico, 335 dólares americanos o 470 francos suizos (unos 790 euros), que serán destinados a cubrir dos becas de estudio.

Además, el inventario de objetos donados es muy amplio, entre los que se encuentran 500 paraguas, 2.300 piezas de ropa, 3 carritos de bebé, 4 cajas con juguetes, 2 de material escolar, 450 pares de gafas, 2 cascos, 15 cajas con ropa para diversas edades, 6 instrumentos musicales, 5 patinetes, 2 bicicletas y 4 maletas.

Agentes de la Policía Local, la concejala de Seguridad Montse Paz y representantes de las dos entidades beneficiarias acudieron al acto de entrega de enseres. "Este tipo de iniciativas son en realidad la prueba de que muchas veces resulta posible, poniendo un poco de imaginación, encontrar recursos que tienen un gran valor para determinados colectivos", explicó la edil.