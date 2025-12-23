La alcaldesa de A Coruña define el presupuesto como «expansivo»

El descenso en cuatro millones de la cuantía de los presupuestos municipales para 2026 con relación al de este año no fue obstáculo para que la alcaldesa, Inés Rey, los calificara este martes de «expansivos», así como de «pensados para tener mejores servicios, potenciar el tejido económico de nuestra ciudad, completar y mejorar los equipamientos públicos y contribuir a humanizar la calidad urbana».

Sobre la reducción de su importe, explicó que el presupuesto «no deja de ser una previsión de ingresos y gastos» y recordó que al aprobarse el del año pasado «alguien decía que éramos demasiado optimistas y nos quedamos cortos porque aún fueron más». Rey explicó que la ausencia de representación del BNG, con el que el Gobierno local socialista negoció estas cuentas, estuvo motivada porque ambos grupos comparecerán para dar cuenta de los términos del acuerdo alcanzado. La alcaldesa evitó además concretar si habrá alguna partida para reformar el estadio de Riazor y su entorno con motivo del Mundial de Fútbol 2030 porque habrá «ocasión de ir desmenuzando» las cuentas.

El grupo municipal del Partido Popular reprochó que se le envió la convocatoria de la Junta de Gobierno Local para aprobar el presupuesto media hora antes de su celebración, pese a que el expediente cuenta con más de dos mil folios. «¿Dónde está la alcaldesa del diálogo?», se preguntaron los populares al recordar que un año más no se les ofreció negociar las cuentas. En el examen de urgencia realizado sobre el proyecto, el PP destacó la reducción de su importe en cuatro millones «a pesar de que Inés Rey ha subido todos los impuestos desde 2024 y para 2026 ha vuelto a subir la tasa de basura y el copago de la ayuda a domicilio». Para este grupo, «lo más alarmante» es la disminución en 12 millones de las inversiones reales —a las que no suma las transferencias corrientes—, lo que le lleva a vaticinar «un 21% menos para obras en los barrios» y que su plan para ellos «se desinfla» y que «son anuncios que no se convierten en realidades». Los populares se declararon además «muy preocupados» por la ausencia de fondos para el Mundial 2030

El BNG aplazó su postura sobre el proyecto presupuestario para los próximos días, pero recordó que en la negociación para llegar a un acuerdo reclamaba la recuperación de los presupuestos participativos, suprimidos este año, y del control del pleno sobre la ejecución de las cuentas, que había pasado a la Junta de Gobierno.