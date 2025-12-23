De los 70 euros de la almeja a los 370 del percebe en A Coruña: "O pagas más o se cambia el menú de Nochebuena"

La plaza de Lugo vive este 23 de diciembre una de las mañanas más intensas del año. Hay movimiento constante, colas frente a los mostradores y pedidos preparados con antelación, pero los vendedores coinciden en una idea clara: los precios del marisco se han disparado y el "ambiente no tiene que ver del todo con otras Navidades". La combinación de mal tiempo, poca mercancía y una demanda que no perdona las fechas ha llevado los precios a niveles más altos de lo habitual, obligando a muchos compradores a ajustar sus menús o cambiar de plan.

"Hoy es un día de no parar", resume Aurora, de Mariscos Aurora, mientras despacha pedidos casi sin levantar la vista del mostrador. La escena se repite en buena parte del mercado, con clientes que buscan producto fresco para la cena de Nochebuena y otros que llegan a última hora dispuestos "a pagar lo que haga falta". Sin embargo, el ritmo no es exactamente el mismo que en años anteriores. "Está siendo un previo normal, pero algo más frenado que otras Navidades", explica Óscar Martínez, pescadero de Nortemar. "Los precios están muy altos, hay poca mercancía y el mal tiempo complicó todo durante las últimas semanas".

En su puesto, Óscar pone cifras concretas a esa subida. "Estamos hablando de unos 15 euros más por kilo con respecto a un año normal", señala. Productos como la almeja o el camarón encabezan ese encarecimiento. La almeja pequeña ronda los 70 euros el kilo, cuando en otras campañas navideñas se movía en torno a los 50. El camarón, dependiendo del tamaño, se vende entre los 100 y los 200 euros el kilo, aunque en lonja ha llegado a pagarse mucho más. "Hoy mismo el percebe pasó carísimo. El más caro se vendió por 370 euros el kilo" comenta, en referencia a jornadas con precios excepcionales como en estas fechas que luego se trasladan al mercado.

Marisco de la plaza de Lugo en la víspera de Nochebuena / Carlos Pardellas

El temporal de las últimas semanas ha marcado esta campaña. Muchos compradores que querían adelantarse no pudieron hacerlo por la falta de producto, lo que ha concentrado la demanda en los días previos a Nochebuena. "Ahora lo que hay está a precio alto, entonces o lo pagan o cambian el menú de Nochebuena", resume el pescadero. En ese contexto, conviven dos tipos de clientes: los que esperan al último momento y buscan marisco fresco para el día clave, y los que optan por congelar, sobre todo camarón, para esquivar los precios más altos.

Entre los compradores, Teresa Parra recorre la plaza de Lugo con las ideas claras. "Voy a poner unas centollas, unas vieiras y un poquito de cordero para la cena de Navidad", cuenta tras salir de Nortemar. La centolla se sitúa este año en torno a los 65 euros el kilo, "un poco más", reconoce. Aun así, no duda. "Prefiero marisco fresco. En Navidad los precios siempre son un disparate, pero aquí sé que la calidad es buena". Teresa es clienta habitual del mercado y repite cada año, aunque admite que la subida se nota.

En otros puestos, el diagnóstico es similar. En Pescadería Fina, Manu Maceira explica que hay producto, pero menos cantidad y a precios elevados. "Hay poco marisco y hay que pagarlo mucho", resume. Algunos artículos alcanzan cifras que impresionan al consumidor: las cigalas rondan los 75 euros el kilo, el calamar se sitúa en torno a los 30 euros y la vieira se vende a unos 22 euros la unidad o kilo, según tamaño y procedencia. El percebe, uno de los productos estrella de estas fechas, ha llegado a marcar precios de entre 200 y 300 euros en lonja en las últimas semanas, lo que condiciona su presencia en los mostradores.

Aun así, los vendedores insisten en que la situación no responde solo a la Navidad. "Llevamos dos semanas de temporal y eso encarece todo", explica Manu. "Si pudiéramos mantener los precios de diario venderíamos más, pero a nosotros también nos suben el producto". La ley de la oferta y la demanda vuelve a imponerse en uno de los momentos clave del año para el sector.

Entre los pasillos del mercado también hay quien relativiza la subida. Vicente y Pepa, que acaban de comprar un lenguado, reconocen que esperaban precios más altos. "No los vemos tan mal", comentan, aunque admiten que este año no se animan con el marisco. El gasto se controla más y muchos hogares optan por reducir cantidades o elegir alternativas. La víspera de Nochebuena deja así una plaza de Lugo "animada, pero contenida", con precios que se han incrementado de forma notable y un público dividido entre quien no renuncia al marisco pese al coste y quien ajusta su compra al presupuesto.