Fin de año para los más pequeños de A Coruña en el Centro Comercial Los Rosales

Este viernes 26 de diciembre desde las 17.30 horas

Fin de año infantil en el Centro Comercial Los Rosales en 2024

Fin de año infantil en el Centro Comercial Los Rosales en 2024 / LOC

El Centro Comercial Los Rosales celebrará este viernes 26 de diciembre una nueva edición de su Fin de Año Infantil. Desde las 17.30 horas habrá talleres, la actuación de un mago o música y bailes. El gran colofón serán las 12 campanadas con 12 gusanitos.

