Fin de año para los más pequeños de A Coruña en el Centro Comercial Los Rosales
Este viernes 26 de diciembre desde las 17.30 horas
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor