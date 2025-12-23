Aprobada la descentralización de Medicina tras el «sí» de la Universidad de Vigo

El Consello de Goberno de la Universidade de Vigo dio luz verde este martes al acuerdo para la descentralización de la docencia del Grado de Medicina, un proceso sobre el que estará «vigilante» ya que, si no se cumplen las condiciones pactadas, reclamará una titulación propia. Su «sí» era el que faltaba para hacer efectivo el pacto, que ya aprobaron los órganos gubernamentales de las universidades de A Coruña y Santiago.

Esta última, tras un aplazamiento de la votación inicial por reticencias en el seno de la facultad de Medicina. Una vacilación que llevó a A Coruña y a Vigo a reactivar sus procesos para implantar el grado, pero que finalmente se desatascó cuando Santiago aprobó el documento el pasado viernes, sumado a una «hoja de ruta» con demandas trasladadas por la facultad que actualmente imparte el grado.

El acuerdo salió adelante en Vigo por asentimiento (sin necesidad de realizar una votación formal) tras la exposición de su rector, Manuel Reigosa, y las intervenciones de otros miembros del Consello de Goberno. Reigosa recordó que el pacto rubricado implica que, durante tres años, A Coruña y Vigo renuncian a tener una facultad propia, pero con cláusulas de salida que son individuales, es decir, que cada una de las instituciones puede romper el pacto si no se cumple lo acordado.

«Vamos a estar vigilantes», trasladó el rector vigués, que advirtió de que «uno tiene que aprender de la experiencia» y que, si entre 2015 —fecha del anterior acuerdo— y 2025 la descentralización fue «cero», aunque «entonces sin calendario, ni penalizaciones ni cláusula de salida», deben tener «preparada una alternativa para no perder ni un segundo».

El rector vigués confirmó que seguirán trabajando en paralelo para tener una facultad de Medicina propia, pero también se mostró «de acuerdo» con las peticiones que realizó la facultad de Medicina de Santiago, como que sean los alumnos los que tengan la «capacidad de elegir» la Universidad en que quieren estudiar.

También el rector coruñés, Ricardo Cao —en la UDC fue aprobado por unanimidad— afirmó en su momento que no había renunciado a su pretensión de implantar el grado, supeditada al cumplimiento de estos acuerdos, que recogen un calendario explícito para alcanzar la descentralización de la docencia, teórica y práctica, del 4º, 5º y 6º curso, que debería completarse en el curso 2028-29, además de la creación de unidades docentes con personal de las tres universidades.