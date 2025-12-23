El Ayuntamiento de A Coruña aprueba un presupuesto de 375 millones para 2026, un 1,15% menos

El Ayuntamiento de A Coruña contará en 2026 con un presupuesto de 375,32 millones de euros, un 1,15% menos que este año que corresponde a unos cuatro millones. Las cuentas, pactadas por el Gobierno local del PSOE con el BNG, reservan 57,77 millones para inversiones en obras y proyectos, con una reducción de un 18,61% respecto a los 70,96 millones presupuestados inicialmente para 2025.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana el proyecto presupuestario, que será sometido a aprobación inicial del pleno municipal el 30 de diciembre. En caso de que en la exposición pública se presenten alegaciones, el documento volverá a la Corporación municipal para su aprobación definitiva. Con estos plazos de tramitación, el presupuesto entrará en vigor a finales de enero o principios de febrero de 2026.

Entre los proyectos incluidos en el anexo de inversiones, figuran el convenio con la Xunta para la ampliación del Hospital de A Coruña (4,22 millones), la rehabilitación del mercado de Santa Lucía (2,73 millones), el convenio con la Universidad para impulsar la Ciudad de las TIC (3,5 millones), las subvenciones para rehabilitación de viviendas (1,5 millones) y la instalación de ascensores (1,5 millones), un plan de "humanización y regeneración urbana" de Os Mallos (1,17 millones), un proyecto similar para "los barrios de la ciudad" (5 millones), el convenio de la estación intermodal (1 millón), las rehabilitaciones de la plaza de las Bárbaras (287.000 euros) y de Azcárraga (528.000), el plan de mejora de centros cívicos (800.000) y el de mejora de equipamientos deportivos y nuevas pistas multideporte (2 millones).

Préstamos por 40 millones

Para financiar estas y otras inversiones en obras, el Ayuntamiento pretende solicitar préstamos a entidades financieras por un importe máximo de 40,38 millones de euros, 8,4 millones menos que los presupuestados para créditos en 2025. El próximo año, hará frente a préstamos de ejercicios anteriores: seis millones para amortizaciones y 3,4 para intereses y comisiones.

Además, el Ayuntamiento recibirá 1,27 millones de los fondos europeos Next Generation para levantar el edificio de viviendas públicas en Xuxán; 2,7 millones de la Xunta para el centro de salud del mercado de Santa Lucía; 2,9 millones de los fondos europeos Feder para diversas actuaciones; y 1,56 millones del Ministerio de Industria y Turismo para proyectos de rehabilitación del patrimonio histórico, según recoge el informe económico-financiero de las cuentas.

Por impuestos directos, el Ayuntamiento prevé recaudar 115,6 millones de euros, 3,25 más que la previsión inicial para este año. Este grupo de tributos lo componen el IRPF, el IBI, el impuesto de vehículos, la plusvalía y el IAE. De ellos, sube la estimación de ingresos por la Renta, de 12,7 millones hasta 13,55, por el IBI (de 65 a 67 millones) y por el IAE (de 12 a 12,5 millones). El impuesto de vehículos de tracción mecánica se mantiene en 11,5 millones y el de incremento de valor de terrenos, en 7,5 millones.

Los ingresos por tasas y precios públicos municipales suman 60,5 millones, un 4% más. El incremento obedece fundamentalmente, según dictamina el área de Hacienda en su informe, al incremento en la tasa de basura, tras el aumento del impuesto aprobado por el Ayuntamiento para cumplir una directiva europea. Esta subida, que será gradual hasta 2029, supondrá un 8,7% más en 2026, de 11,5 a 12,5 millones. Baja, en cambio, la previsión de recaudación por multas de tráfico, un 6,6%, de 7,5 a 7 millones.

Se eleva en servicios sociales

Respecto a los gastos en servicios, el Ayuntamiento prevé elevar un 19% la inversión en prestación de servicios sociales, hasta 17,8 millones, pese a que "la estimación de la aportación de la Xunta no se incrementa para 2026". También aumentan las becas comedor, que pasan de 2,25 a 2,6 millones.

En los entes y fundaciones dependientes del Ayuntamiento, la aportación municipal se mantendrá en la Luis Seoane en 360.000 euros y en el Consorcio para la Promoción de la Música en cuatro millones. Sube en un millón de euros, hasta 4,3 millones, la entregada al Consorcio de Turismo y Congresos, del que dependen los convenios con aerolíneas que operan en el aeropuerto de Alvedro, y en igual cantidad la transferencia al Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), que recibirá 8,5 millones para la gestión de la oferta musical, cultural y de fiestas del Ayuntamiento.

En total, las transferencias corrientes, en las que se integran estas aportaciones y las subvenciones concedidas por el Concello a entidades sociales, deportivas y culturales, crecen un 1,97%, de los 45,75 millones de 2025 a 48,69 millones.

"Carácter expansivo"

En la presentación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en la que compareció sin la presencia de representantes del BNG, la alcaldesa, Inés Rey, destacó el "carácter expansivo" del proyecto de presupuesto, cuya estructura responde a cuatro ejes: economía y mejora de los servicios públicos, políticas de bienestar y vivienda, movilidad sostenible y apuesta por los barrios.

Rey avanzó que el próximo año habrá fondos para elaborar el Plan Director de la Ciudad de las TIC y el Plan Estratégico Municipal 2030-2050, además de para Coruña Marítima, la nueva Relación de Puestos de Trabajo del Concello y el refuerzo del servicio de atención telefónica 010 y los de emergencias.

También mencionó entre las inversiones la reforma del edificio La Terraza para albergar la Aesia, la de las oficinas de atención a la ciudadanía, la zona de la Fábrica de Tabacos para acoger dependencias municipales y la de lágrima de la calle San Roque para albergar un centro multiusos, la adecuación del parque del Observatorio y la conclusión del proyecto de los Cantones.

Nuevas bibliotecas

La alcaldesa anunció nuevas bibliotecas en Palavea y Novo Mesoiro, la renovación del Fórum Metropolitano y el destino de 600.000 euros al Consorcio de Turismo de A Coruña para la captación de destinos aéreos. Rey recordó que el próximo año se licitará el nuevo contrato del bus urbano y anunció que también se hará con el del Servizo de Axuda no Fogar, cuyo presupuesto se incrementará en dos millones.

También habrá más recursos para el bono taxi y se recuperarán los presupuestos participativos, con una dotación de 2,6 millones, aunque con una ejecución bianual. Otras actuaciones previstas son el refuerzo de la Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades (Emvsa), la regulación de las viviendas turísticas y el aumento del parque público de vivienda.

Las cuentas de 2026 incluyen la ampliación a los meses de abril a junio del programa deportivo Coruña en Forma, que hasta ahora se desarrollaba en verano, la mejora de la pista de patinaje de Durmideiras y de la chave de Santa Margarita. El Plan de Mejora de Recintos Culturales prevé obras en el teatro Rosalía de Castro y el Fórum Metropolitano, a lo que se añadirá la creación de una Escuela Municipal de Teatro.

La ORA, en el primer trimestre

Rey anunció que el nuevo contrato de la grúa y la ORA, que incorporará mejoras, se licitará en el primer trimestre del próximo año y detalló que habrá 7,2 millones para repartir entre 250 entidades mediante subvenciones nominativas. También citó que la subvención municipal al bonobús alcanzará los 19,7 millones y que para adquisición de suelo habrá 1,9 millones.

Sobre la reducción del presupuesto con respecto al año anterior, la alcaldesa señaló que "no deja de ser una previsión" porque podrá incrementarse a lo largo del ejercicio, mientras que sobre la ausencia del BNG explicó que estará presente cuando se haga público el acuerdo alcanzado entre ambas partes. "Tendremos ocasión de hablar de todo" fue su única respuesta cuando se le preguntó si hay alguna partida para reformar el estadio de Riazor o su entorno con motivo del Mundial de Fútbol de 2030.