Carlos Núñez llenará el Teatro Colón de A Coruña por partida doble

El artista actúa este viernes 26 para conmemorar los 30 años del disco 'A Irmandade das Estrelas'

Presentación de los conciertos de Carlos Núñez en el Colón. | LOC

RAC

El músico Carlos Núñez presentó este martes en el Teatro Colón la doble actuación que realizará el próximo viernes, 26, con las entradas de la primera sesión ya agotadas y con pocas para la segunda. El músico dio algunos detalles de este espectáculo con el que celebra los 30 años de su histórico disco A Irmandade das Estrelas. Núñez anunció que la asociación cultural Xiradela volverá a subir al escenario del teatro tres décadas después de participar en la grabación original de aquel trabajo.

