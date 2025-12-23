Carlos Núñez llenará el Teatro Colón de A Coruña por partida doble
El artista actúa este viernes 26 para conmemorar los 30 años del disco 'A Irmandade das Estrelas'
El músico Carlos Núñez presentó este martes en el Teatro Colón la doble actuación que realizará el próximo viernes, 26, con las entradas de la primera sesión ya agotadas y con pocas para la segunda. El músico dio algunos detalles de este espectáculo con el que celebra los 30 años de su histórico disco A Irmandade das Estrelas. Núñez anunció que la asociación cultural Xiradela volverá a subir al escenario del teatro tres décadas después de participar en la grabación original de aquel trabajo.
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor
- De los 70 euros de la almeja a los 370 del percebe en A Coruña: 'O pagas más o se cambia el menú de Nochebuena