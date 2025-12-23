Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche súperprotegido en un parking de A Coruña para evitar roces innecesarios

El coche súperprotegido

El coche súperprotegido / LOC

ANTÓN PERULEIRO

Cuando uno se da un paseo por los parkings de A Coruña puede encontrar cosas curiosas. Como coches con cuernos de reno como si fuesen enviados por el mismísimo Papá Noel. Pero hay uno aparcado que se coloca unos accesorios los 365 días del año. Para evitar choques o roces innecesarios de sus vecinos, un conductor coloca en el lateral de su vehículo tablas de piscina, convirtiéndole en un coche súperprotegido.

