La concesionaria del programa de ocio del Fórum y el Ágora de A Coruña debe salarios del año pasado

Los usuarios de los programas de ocio municipales que ofrecen el centro Ágora y el Fórum Metropolitano reclamaron este lunes al concejal de Cultura, Gonzalo Castro, que subsane los impagos a los profesionales de este servicio y mantenga el nivel de actividades y profesorado. La empresa concesionaria, Serviplus, debe atrasos a varios de ellos, que, según denunciaron los usuarios ante el concejal, se remontan ya al año pasado.

Los participantes en la reunión celebrada en la mañana del lunes en el auditorio del Fórum Metropolitano calculan que en torno a 300 personas se acercaron al recinto a reclamar soluciones y brindar apoyo a los monitores de las actividades de ocio, que los participantes veían peligrar ante la precaria situación de los trabajadores.

Una reunión que la dirección del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) convocó para «mejorar el servicio, recoger impresiones e incorporar propuestas que contribuyan a enriquecer el programa» de cara a su edición de Primavera, después de que los usuarios hiciesen pública su «preocupación» por la posibilidad de que estos impagos a trabajadores pudiesen afectar al funcionamiento normal de las actividades.

Confirman los impagos y atrasos

Los profesores de las actividades de ocio confirman estos impagos y atrasos en el abono de las nóminas, que adscriben a una situación de «descontrol» y «precarización» del servicio municipal que se remonta a tiempo atrás.

Serviplus también es la empresa adjudicataria del servicio en las Escuelas Deportivas Municipales, cuyos trabajadores se han manifestado en varias ocasiones para pedir condiciones laborales dignas, y donde también se registraron impagos, al menos, de la nómina de este noviembre. También en esta ocasión, el personal contó con el apoyo de los participantes en las actividades, que se manifestaron con ellos en María Pita realizando al aire libre los ejercicios de los programas deportivos.

La semana pasada, el Concello envió a la adjudicataria un requerimiento formal para que abonase las nóminas pendientes en las Escuelas Deportivas, para lo que la empresa disponía de un plazo de tres días. En el caso de las cantidades adeudadas a los trabajadores de los programas de ocio del Fórum y del Ágora, los usuarios detallan que el concejal de Cultura esgrimió ante ellos su compromiso de reunirse con los monitores y conocer la situación de primera mano. Monitores y profesores presentes en la reunión informaron de que se adeudaban pagos del año pasado.

Apoyo a los afectados

La mayoría de los turnos de palabra en la reunión, no obstante, vinieron por parte de los usuarios de las actividades, que reafirmaron su apoyo al personal afectado, exigieron la liquidación de los atrasos y demandaron que se mantuviesen los programas de ocio. También que se siguiese contando con el mismo personal que los imparte actualmente.

Según los asistentes, el concejal se comprometió públicamente a retener el próximo pago de los usuarios, correspondiente al mes de enero, así como a no renovar el contrato con la empresa Serviplus y buscar una concesionaria «puente» mientras se redacta el nuevo pliego. No obstante, y aunque Castro confirmó que el taller de Primavera no corría peligro de suspenderse, no podía asegurar que lo fuesen a impartir los mismos trabajadores, siempre según el relato de los presentes en la reunión.