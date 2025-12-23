A Coruña sufrirá este martes diversos chubascos que se irán disipando con el avance del día
Las temperaturas seguirán siendo frías, típicas de esta época
Galicia seguirá este martes bajo la influencia de las bajas presiones situadas al norte de la península ibérica. Con esta situación, se esperan cielos con intervalos nubosos y con posibilidad de chubascos.
Durante este día previo a Nochebuena, A Coruña sufrirá lluvias durante gran parte del día, más acusadamente por la mañana y sin ser continuadas. Estas se irán disipando con el avance de las horas.
Las temperaturas, por su parte, aunque tendrán un ligero aumento, seguirán siendo frías, con mínimas de 6ºC y máximas de 13ºC, aunque la sensación térmica seguirá siendo más frescas de lo que marca el mercurio.
Los vientos soplarán de componente norte, con intervalos moderados en el litoral noroeste.
