La federación de discotecas exige para Navidad un plan de seguridad en A Coruña

La Federación Gallega de Salas de Fiesta y Discotecas (Fesdiga) exige al Concello de A Coruña que elabore un plan de seguridad navideño para las fiestas de fin de año. En un comunicado, explica que «durante la Navidad, muchos establecimientos organizan actividades recreativas o espectáculos de carácter festivo no permitidos en su licencia, lo que representa un grave peligro para los clientes o participantes».

Fesdiga pide al Ayuntamiento que «no permita la celebración de actividades de carácter festivo y extraordinario no amparadas por la preceptiva autorización municipal o que carezcan de los requisitos técnicos, sanitarios y de seguridadexigidos para optar a dicha autorización» o que se realicen sin licencia. La Federación propone, además, que en caso de detectar estas infracciones, se abra «un expediente sancionador contra el titular de la actividad», del que pide ser parte interesada.

El plan de seguridad navideño, que se implantaría del 15 de diciembre al 6 de enero, contaría con el apoyo de la Policía Local, Policía Nacional y técnicos del Concello. Fesdiga exige que haya más agentes en las calles durante estas fechas.