La Fundación Diego González Rivas se alía con una entidad privada para comenzar a operar en España

La entidad ha celebrado su gala anual en el Pazo Los Escudos de Vigo

Cena anual de la Fundación Diego González Rivas

Cena anual de la Fundación Diego González Rivas / LOC

Alberto Rivera

A Coruña

La fundación del doctor coruñés Diego González Rivas celebró la pasada noche en Vigo su Cena Benéfica anual. En ella anunció un nuevo paso en su camino, puesto que en 2026 comenzará a realizar intervenciones quirúrgicas en España.

Para poder llevar a cabo este paso, la entidad benéfica se ha asociado con la empresa de sanidad privada Ruber Internacional. Esta noticia se ha dado a conocer en la gala celebrada en el Pazo Los Escudos ante representantes el ámbito sanitario, social y empresarial, entre los que se encontraba el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

Según ha explicado la fundación en un comunicado, "este nuevo paso permitirá reforzar la capacidad asistencial y el impacto formativo de la Fundación también en España, manteniendo su vocación internacional y su compromiso con los pacientes sin acceso a cirugía segura".

20 pacientes

La gala también ha servido para hacer balance del año que ahora se cierra. Según detallan, en este pasado año han tenido una intensa actividad internacional combinando cirugía, formación y transferencia de conocimiento con intervenciones quirúrgicas a más de 20 pacientes en países tan diversos como Sierra Leona, Angola, Tíbet, Rusia, Colombia, Aruba, Panamá, Somalia y España, además de acciones formativas y clínicas en otros enclaves internacionales.

La que más destaca es la "misión" en Sierra Leona, donde fueron operados seis pacientes mediante la unidad quirúrgica móvil diseñada para llevar estándares avanzados de seguridad a entornos sin acceso a cirugía especializada.

