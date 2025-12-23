Del Hospital de A Coruña a la compra de un tiburón: estas son las inversiones del Ayuntamiento para 2026

El Ayuntamiento de A Coruña contará en 2026 con un presupuesto de 375,32 millones de euros, un 1,15% menos que este año que corresponde a unos cuatro millones. El pacto con el BNG para la aprobación ha sido anunciado en la mañana de este martes tras la Junta de Gobierno Local.

Para inversiones y obras se han separado 57,77 millones de euros, un 18% menos que este año. De ellos, el apartado que más recibirá será el Plan de humanización y obras de regeneración urbana de barrios con 5 millones de euros. Le seguirán las obras en edificios de viviendas públicas en Xuxán con 4.255.589 euros. Completa ese particular pódium el convenio con la Xunta para la ampliación del Hospital de A Coruña con 4.220.000 euros.

Inversiones y obras en los presupuestos de A Coruña 2026 PSOE y BNG pactan unas cuentas que reservan 57,77 millones para obras y proyectos.

Otro convenio, en este caso con la UDC para el impulso de la Ciudad de las TIC recibirá 3,5 millones de euros. También los presupuestos participativos están en lo alto de esta tabla con 2,6 millones. La rehabilitación del mercado de Santa Lucía, que cuenta con una subvención del Sergas, tendrá 2.736.461 euros.

Además, el plan de mejora de la iluminación pública 2026-2028 contará con 2 millones el próximo año, misma cantidad que el plan de equipamientos deportivos y nuevas pistas multideporte y el plan de parques infantiles 2025-2030. Para el apartado de adquisición de suelo se reservan 1,9 millones, mientras que para las subvenciones para la rehabilitación de viviendas 1,5 millones, similar cantidad a la que se propone para las ayudas a la instalación de ascensores.

La humanización y regeneración urbana en Os Mallos recibirá 1.178.618 euros. El siguiente apartado en cantidad será el convenio para la estación intermodal que tendrá exactamente un millón de euros.

Por debajo del millón

La obra del mercado de Monte Alto acaba de ser inaugurada y para su liquidación se reservan 990.310. El plan de apoyo a los centros educativos públicos tendrá 950.000 euros y la implantación de la plataforma de servicios digitales del Ayuntamiento 932.940 euros. 800.000 euros recibirá el Plan de mejora de centros cívicos y equipamientos de Bienestar Social y 649.200 euros la humanización y regeneración urbana de la calle Vizcaya.

Varias obras de saneamiento (Buenos Aires, Eirís, Violetas, Manuel Murguía, Paseo de Ronda, Linares Rivas) tendrán un presupuesto reservado de 600.000 euros, mientras que la restauración de la plaza de Azcárraga recibirá 528.119 euros. Por su parte, el plan de árboles urbanos 2025-2030 tendrá medio millón de euros.

Ya por debajo de esa cifra estará la nueva aula informática y biblioteca en Palavea con 450.000, la adquisición de un vehículo forestal 400.000 euros, la reforma y ampliación de la biblioteca Sagrada Familia con 387.599 euros, el Parque do Vixía, en Monte Alto, con 385.000, la rehabilitación de la casa de la calle Sinagoga con 368.148 euros y la incorporación de carril bici en el entorno escolar de la avenida Sardiñeira con 300.000. Esa misma cifra recibirá la segunda fase del Parque del Observatorio y el Plan de áreas caninas.

La renovación del edificio principal del parque de bomberos tendrá 291.604 euros, la restauración de la plaza de Santa Bárbara 287.090 euros, la mejora del pabellón municipal de la Sagrada Familia 248.168 euros, el proyecto piloto seguridad de iluminación de pasos de peatones 250.000 euros y la mejora de la Tarjeta Millennium como sistema integrador de servicios públicos también 250.000 euros.

Doce euros por debajo de ese cuarto de millón, 249.948 euros, tendrán las nuevas señalizaciones de tráfico. El "Master Plan" de la fachada marítima contará con 225.000 euros y la mejora de la biodiversidad del parque Carlos Casares 211.139 euros.

Inversiones menores

200.000 euros recibirán tanto el aula informática y espacio intergeneracional en la biblioteca de Novo Mesoiro y la construcción de ceniceros en el cementerio de Feáns. La mejora ambiental del parque de Vioño recibirá 177.765 euros y la puesta en valor del yacimiento arqueológico del ex convento San Francisco tendrá 173.812 euros.

En el Jardín de San Carlos, la restauración del mausoleo del general Sir John Moore costará 160.170 euros, y la reforma de la Cúpula del Monte de San Pedro 150.000, misma cantidad que para la infraestructura verde de Os Mallos y el uso de IA para favorecer la movilidad intermodal.

La reforma de los módulos expositivos de la Domus tendrá 130.000 euros y la renovación de la pista multideporte en Nuestra Señora de Fátima 120.750 euros. El convenio con la UDC para la mejora de vías en los campus contará con 120.000 euros reservados, similar cuantía a la que se asigna para la rehabilitación de cementerios y la señalización de lugares BIC.

La construcción de una pista cubierta en Elviña recibirá una asignación de 100.000 euros. En ese umbral también se quedan los murales digitales para la revitalización urbana y la promoción cultural, la peatonalización de la calle Antonio Viñes en Os Mallos, la rehabilitación de los locales de la Lágrima de San Roque, el parque de Santa Gema, en Palavea, y las actuaciones en el Castro de Elviña.

Menos de 100.000 euros

Un poco por debajo, con 97.858 euros, se queda la mejora del centro cívico de Os Mallos. La adquisición de obras de arte, cuadros y esculturas tendrá asignados 95.000 euros y la IA para la optimización de BiciCoruña 90.000 euros.

En la Ciudad Vieja se instalarán placas identificativas de calle que tendrán un coste de 75.000 euros. También se creará un corredor verde en Monte Alto conectando los parques Carlos Casares y de Marte por 50.336 euros, misma cantidad que el corredor verde en la Sagrada Familia entre el parque de Vioño y el de Santa Margarita. Referido a parques será, además, la asignación para la ampliación y mejora del Parque Europa con 50.000 euros. Muy cerca de allí, en San Diego, se reformará la pajarera por 40.000 euros.

Un dato curioso del listado es que hay reservados 12.374 euros para la adquisición de un nuevo tiburón para el Acuario.

Cantidades simbólicas

En los presupuestos hay varios puntos que cuentan con la cantidad simbólica de 1 euro para mantener abierta. Estos son el vial de acceso al puerto exterior (conexión de la tercera ronda con Arteixo), la rehabilitación integral del centro cívico de la Sagrada Familia, la creación del Centro Municipal de Atención a la Ciudadanía, la optimización del Sistema Sugerencias, Quejas y Reclamaciones mediante IA y la historia y cultura de los barrios.